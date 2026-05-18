鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-18 10:56

聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）甫接掌要職，便面臨重重阻礙。今年 1 月，當美國總統川普提名華許出任主席時，市場普遍預期他將推動降息並縮減聯準會資產負債表規模。然而，受伊朗戰爭與川普關稅政策雙重衝擊、通膨持續飆升，華許的政策願景恐怕難以如期實現。

華許接掌Fed恐成牛市終結者？縮表與高利率風暴衝擊美股估值。(圖：REUTERS/TPG)

根據《The Motley Fool》報導，美國 4 月份消費者物價指數（CPI）年增率達 3.8%，經濟學家預估本月數字將進一步攀升。

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儘管伊朗戰事引發的地緣政治動盪推高了各類商品價格，標普 500 指數與那斯達克綜合指數在歷經 3 月份的回調後強勢反彈，雙雙創下歷史新高，多頭市場氣勢不減。

然而，華許在聯準會的貨幣政策布局，卻可能成為終結本波牛市的關鍵變數。

聯準會縮表目標激進，劍指 3 兆美元

華許上任後的首要任務，是大刀闊斧縮減聯準會的資產負債表規模。

2008 年至 2022 年間，聯準會累積了近 9 兆美元的美國公債與不動產抵押貸款證券（MBS）。雖然此後逐步縮減，但截至目前仍高達 6.7 兆美元，且有回升趨勢。華許的目標是將其壓縮至 3 兆美元。

一旦聯準會大規模拋售資產，長期公債與 MBS 價格將承壓下滑，連帶推升長期市場利率走高。

對此，華許的如意算盤是同步調降聯邦基金目標利率，以抵銷縮表對市場的衝擊。然而，政策時機的拿捏至關重要，稍有不慎就可能打壓就業成長或引爆通膨。

更關鍵的是，這套方案需要聯邦公開市場委員會（FOMC）全員配合，但現實情況並不樂觀。

FOMC 內部的反對聲浪不容小覷。前主席鮑爾（Jerome Powell）選擇留任理事，可以確定的是，他與華許在至少部分貨幣政策議題上存在分歧。

此外，理事間的異議聲音也正在增加。在最近一次會議中，更出現了多達四票的異議，其中三票要求刪除暗示未來將繼續降息的措辭。

事實上，期貨交易員已幾乎完全排除聯準會在 2026 年再次降息的可能性。華許的目標，將是確保 FOMC 在 2027 年仍對進一步降息以及更大幅度縮減資產負債表保持開放態度。

對股市的影響：估值偏高加上政策不確定性，牛市考驗正在逼近

分析指出，從市場面來看，若長期利率因縮表而走高，投資人勢必重新評估股票資產，轉而青睞收益更穩定的長期美債，形成股市的賣壓。

考量到目前多數股票的本益比水準，這股壓力可能相當巨大。目前標普 500 指數的預期本益比為 21 倍，遠高於歷史均值 16 至 17 倍，一旦利率環境生變，估值修正空間不容忽視。

更棘手的是，在高通膨與地緣政治動盪的雙重夾擊下，市場對聯準會政策可預測性的渴望愈發強烈。

然而，華許為保留政策彈性，可能刻意模糊 FOMC 的公開聲明措辭，反而加劇市場的不確定性。如此一來，投資人將要求更高的風險溢價，進一步壓縮股票估值，驅使股價走低。