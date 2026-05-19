鉅亨網新聞中心 2026-05-19 13:00

歐洲長期力圖在全球人工智慧競賽中與中美抗衡，甚至躍升為技術領頭羊。為此，各國正加速擴建超級運算能力與 AI 關鍵基礎設施。然而，這場原本比拚技術與晶片的競賽，正悄然轉為「搶電大戰」。資料中心因高度耗能，對能源價格極為敏感；在中東局勢動盪推升能源成本之際，歐洲電價飆升，正對其 AI 發展構成實質壓力，甚至威脅整體戰略進程。

專家指出，在全球 AI 賽局中，能源成本的差距正在拉開難以跨越的鴻溝。

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富蘭克林鄧普頓的全球投資策略師邁克爾 · 布朗就坦言，如果今天有一家企業準備砸下 70 億美元投資建造下一代頂級資料中心，理所當然會選擇能源價格最便宜的地方，此時實力雄厚的中國與美國無疑是首選，歐洲根本難以抗衡。

儘管有像德國 Schwarz 集團這樣的大手筆投資，宣布砸下 110 億歐元建置配備 10 萬塊 AI 晶片、接取功率達 200 兆瓦的歐洲頂級資料中心，但這類大型投資案在歐洲昂貴的電費面前，依然顯得舉步維艱。

電費貴到大廠掉頭就走

這場能源危機也讓歐洲大陸內部悄悄掀起了「贏家」與「輸家」的分化局面。首當其衝的輸家莫過於中部與英國等高電價地區。

輝達的首席計畫經理 Vladimir Prodanovic 指出，歐洲中部在這場博弈中其實已經敗下陣來，關鍵就在於德國和英國高昂的電力成本。

數據顯示，英國的平均電價高達每兆瓦時 111.65 美元，德國也高達 88.97 美元，相較之下，法國僅 44.19 美元，而美國更是只有便宜的 28 美元。

這種巨大的成本劣勢直接反映在產業動向上，先前 OpenAI 便宣布暫停在英國的大型計畫，高昂的電費和繁瑣的監管環境正是讓科技巨頭轉頭離去的主因。

巴黎高等商學院的副教授奧利維耶 · 達爾穆尼警告，資料中心的迅速擴張，可能會讓巴黎、倫敦郊區等熱門地區的電價再暴漲 20% 至 40%。未來當 AI 模型走向全面收費定價時，甚至可能出現令人擔憂的「價格歧視」。

這意味著，由於提供 AI 服務的邊際成本主要來自電力，電價最貴的英國用戶，在購買同等 AI 服務時，可能得付出比其他國家更昂貴的費用。

北歐電力卻多到「倒貼」鼓勵使用

相較於中西歐的愁雲慘霧，擁有先天能源優勢的北歐國家和法國，則被視為這場風暴中的潛在贏家。挪威、丹麥和瑞典憑藉著低廉的電價與綠色能源結構，吸引了大量 AI 企業進駐。

牛津互聯網研究所教授維利 · 萊赫東維爾塔透露，北歐地區長期享有極具競爭力的電力優勢，芬蘭在冬季的某些日子裡甚至會出現「負電價」的奇特景象，也就是公用事業公司得倒貼向消費者付費以鼓勵用電。

另一方面，法國則擁有全歐洲最發達的核能網絡，這成為其搶灘 AI 市場的巨大優勢。

不過達爾穆尼也強調，便宜的電量只是基本門檻，歐洲若想真正脫穎而出，必須打破國界藩籬，推動電網傳輸、照明和儲能的深度整合，讓全歐洲的電價趨於統一。

然而，受限於地理位置，英國、伊比利半島與義大利等邊緣地區很難融入這種一體化建設，唯有彼此相鄰的法、德等國才有機會深化合作。

加上供需失衡導致開發成本上升，預計到 2026 年，歐洲五大主要資料中心市場的產能取得成本將再上漲 12%，這讓原本就落後的歐洲顯得更加被動。

中美神仙打架 中國悄悄掏出「電力王牌」

當歐洲仍在為電費和基礎建設一籌莫展時，美中兩國早已在 AI 戰場上殺得難分難解。雖然美國目前在先進晶片和演算法模型上拔得頭籌，但中國厚積薄發，正悄悄掏出令美國媒體驚嘆的「電力王牌」。

AI 運算極度依賴穩定且龐大的電力支持，而中國目前擁有全球最大的電網系統。從 2010 年到 2024 年，中國的發電量成長幅度甚至超越了世界其他地區的總和，其發電總量是美國的兩倍以上，這讓許多中國資料中心的電費成本連美國的一半都不到。

在內蒙古廣袤的土地上，成千上萬的風力發電機正重塑這片「草原雲谷」，這裡已經有超過 100 個資料中心投入營運。更驚人的是，這僅僅只是開端。

根據摩根士丹利的預測，中國在 2030 年前將對電網專案投入高達 5,600 億美元；而高盛更預估，中國屆時將擁有約 400 吉瓦的備用電力容量，這幾乎是全球資料中心預期總用電量的三倍。

這種巨大的「電力鴻溝」已經讓美國科技領袖感到焦慮。微軟執行長納德拉坦言，微軟非常擔心未來沒有足夠的電力來運行採購來的海量晶片。

如果連水電充裕、技術領先的美國都開始擔心「電不夠用」而尋求政府簡化審批，那麼在數據中心規模上與美國差距高達「1 比 100」的歐洲，其追趕難度可想而知。