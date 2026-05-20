鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-20 09:57

隨著聯準會（Fed）新舊主席交接，華爾街資深分析師、Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 認為，聯準會升息的可能性很大。

Fed 7月恐重啟升息！華爾街老將警告：聯準會已從寬鬆轉向緊縮。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，Yardeni 近日指出：「聯準會已明確展現出，他們正在放棄 4 月會議時原本偏向寬鬆的立場，而且不是轉向中性，而是開始朝緊縮傾斜，這點將在幾週後即將召開的 6 月會議中體現出來。」

‌



他進一步指出：「之後，我認為聯準會還必須進一步證明，他們確實願意升息，而且應該實際升息 25 個基點。」

Yardeni 表示，債券市場正在釋放訊號，顯示聯準會有必要盡快升息，以證明新主席華許（Kevin Warsh）與聯準會確實嚴肅看待通膨問題。美國 4 月消費者物價創下三年來最快增速。

公債市場同步反應激烈，30 年期美國公債殖利率週二盤中觸及 5.18%，刷新 2007 年以來最高水位。

Yardeni 將近幾週殖利率的持續攀升，歸因於市場對聯準會可能在對抗通膨上「落後形勢」的憂慮。

隨著前聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）卸任，外界目光全聚焦在由美國總統川普親自點名的接任者華許身上。川普此前已明確表態希望降低利率。

不過，Yardeni 認為，聯準會最終仍會跟隨市場訊號行動，而這意味著短期內可能需要升息 25 個基點，甚至最快 7 月就需要升息，

他表示：「目前 2 年期公債殖利率其實已經在暗示，聯邦基金利率太低了。」他並補充：「這通常是一個相當不錯的領先指標，可以反映聯準會接下來應該怎麼做，而且很多時候它都是對的。」

儘管他主張升息以因應令人擔憂的通膨數據，但 Yardeni 並不認為市場會重演 2022 年那種慘烈的熊市下跌；當時聯準會為了壓制通膨而啟動升息循環。