伊朗提有條件將濃縮鈾轉移到俄羅斯 長期凍結核計畫
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
據沙烏地阿拉伯阿拉比亞電視台 18 日（周一）報導，伊朗旨在結束中東衝突的最新修訂方案包括有條件將濃縮鈾轉移到俄羅斯，而不是美國。
該電視台看到的方案顯示，伊朗已同意長期凍結核計畫，但不是徹底拆除核設施。
另據《CNBC》報導，美國總統川普 18 日表示，在中東三個區域強權領袖要求他「暫緩行動」後，他已取消原定 19 日對伊朗發動攻擊的計畫。
川普在社交平台 Truth Social 上發文，稱他已通知美軍高層，「我方明天不會執行原定對伊朗的攻擊行動」，原因是卡達元首塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）、沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）、阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al Nahyan）提出要求。
在川普發文之前，並沒有明確跡象顯示美國準備 19 日攻擊伊朗，或正式放棄停火協議。川普稍早接受《紐約郵報》訪問時曾說，伊朗知道「很快就會發生什麼事」，但拒絕透露細節。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇