伊朗提有條件將濃縮鈾轉移到俄羅斯 長期凍結核計畫

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-19 08:44

據沙烏地阿拉伯阿拉比亞電視台 18 日（周一）報導，伊朗旨在結束中東衝突的最新修訂方案包括有條件將濃縮鈾轉移到俄羅斯，而不是美國。

伊朗提出有條件將濃縮鈾轉移到俄羅斯，長期凍結核計畫。（圖：Shutterstock）

該電視台看到的方案顯示，伊朗已同意長期凍結核計畫，但不是徹底拆除核設施。

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另據《CNBC》報導，美國總統川普 18 日表示，在中東三個區域強權領袖要求他「暫緩行動」後，他已取消原定 19 日對伊朗發動攻擊的計畫。

川普在社交平台 Truth Social 上發文，稱他已通知美軍高層，「我方明天不會執行原定對伊朗的攻擊行動」，原因是卡達元首塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）、沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）、阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al Nahyan）提出要求。