鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-18 12:30

自 2010 年聯準會（Fed）啟動第二輪量化寬鬆以來，美國股市經歷了長達 15 年的多頭榮景，標普 500 指數在此期間飆漲逾 6 倍。然而，隨著華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席一職，這套運行多年的市場護盾機制，如今面臨被徹底改寫的風險。

根據《The Motley Fool》報導，華許上任後多次公開表示，將積極縮減聯準會目前約 6.7 兆美元的資產規模。對照 2008 年金融危機前聯準會總資產僅約 9,000 億美元，當前規模之龐大可見一斑。

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華許的核心論點是，聯準會過度膨脹的資產負債表已嚴重扭曲金融市場。他認為央行應回歸以利率作為主要政策工具，而非繼續以資產購買干預市場。

他在參議院確認聽證會上直言，聯準會現行的資產負債表規模「不成比例地嘉惠了擁有金融資產的群體」。

一旦縮表政策落實，債券市場首當其衝：央行購債力道驟減，將壓低債券價格、推升殖利率，進而拉高企業借貸成本，侵蝕獲利能力，並連帶拖累股市表現。

更深遠的影響或許是心理層面的轉變。過去 15 年間，投資人已習慣將聯準會的資產負債表視為市場的安全網，進而願意承擔更高風險。

然而，華許的政策方向，代表這張安全網可能就此收起。

「聯準會賣權」效力削弱，但尚未消失

市場長期存在所謂「聯準會看跌期權」（Fed Put）的概念，即聯準會在市場重挫時，透過降息或利用資產負債表提供市場流動性的做法出手救市，如同一張為投資人護盤的看跌期權。

針對華許的就任是否代表這張隱性保單正式，分析人士看法不一。首先，華許仍須說服足夠多的聯準會委員支持其政策路線，未必能夠順遂推行。

獨立做市商 Citadel Securities 分析師 Frank Flight 今年稍早提出的判斷或許最接近現實：華許縮表的意圖代表「聯準會賣權的履約價位變得更深，但在真正危機來臨時，這張保單依然存在」。

換言之，聯準會不會徹底棄守市場，而是將這套劇本收進抽屜，留待真正的緊急時刻再行啟動。

投資人如何因應？

面對聯準會政策典範可能轉移，專家建議投資人從以下幾個方向調整布局：

降低高估 值 科技股曝險 ：高本益比的科技股在貼現率上升的環境下，估值壓力最為顯著。

：高本益比的科技股在貼現率上升的環境下，估值壓力最為顯著。 轉進金融等受益族群 ：資產負債表健全、現金流穩定的優質金融股，在縮表環境中相對具備優勢。其中，波克夏被點名為首選標的之一。

：資產負債表健全、現金流穩定的優質金融股，在縮表環境中相對具備優勢。其中，波克夏被點名為首選標的之一。 債券轉向短天期 ：殖利率走升期間，避免持有長天期低殖利率債券，以縮短存續期間降低利率風險。

：殖利率走升期間，避免持有長天期低殖利率債券，以縮短存續期間降低利率風險。 保留現金，備戰波動：政策不確定性升高必然帶來市場波動，預先備妥子彈，才能在震盪中把握逢低布局的機會。