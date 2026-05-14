鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-14 22:30

美國勞工部周四 (14 日) 公布，截至 5 月 9 日當周，首次申領失業救濟金人數增加 1.2 萬人，經季節調整後達 21.1 萬人，高於經濟學家預估的 20.5 萬人。不過整體申請人數仍處於近 5 年低檔區間，顯示在美伊戰爭推升能源與原物料價格、通膨壓力升溫之際，美國就業市場整體仍維持穩健。

美上周初領失業金人數回升至21.1萬 就業市場韌性未減(圖：REUTERS/TPG)

(圖：ZeroHedge)

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數據顯示，截至 5 月 2 日當周，持續申領失業救濟金人數增加 2.4 萬人至 178.2 萬人，雖較前一周上升，但仍明顯低於市場普遍視為就業市場轉弱警戒線的 190 萬人水準，反映企業招募動能尚未出現明顯惡化。

(圖：ZeroHedge)

從各州表現來看，佛羅里達州與德州上周初領失業救濟金人數增幅最大；加州與密西根州則出現較明顯下降，顯示部分地區勞動市場波動仍屬個別性調整，而非全面轉弱。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

美國與以色列對伊朗的軍事衝突持續干擾荷姆茲海峽航運，不僅推升原油價格，也帶動肥料、石化與鋁等原物料價格同步走高。美國政府日前公布，4 月生產者物價指數 (PPI) 創近 4 年來最大升幅，市場開始關注供應鏈吃緊與成本壓力是否可能迫使部分產業啟動裁員。

不過，目前整體就業市場仍展現韌性。美國上周公布的 4 月非農就業新增 11.5 萬人，連續第 2 個月維持穩健成長，失業率則持平於 4.3%，進一步強化市場對美國經濟仍具支撐力的看法。