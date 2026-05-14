〈川習會〉黃仁勳、庫克、馬斯克齊聚北京 習近平對美企釋超強訊號

鉅亨網編譯段智恆 2026-05-14 21:00

中國國家主席習近平周四 (14 日) 在北京會晤隨同美國總統川普訪中的多位美國企業領袖時表示，中國對外開放的大門「只會越開越大」，歡迎美國企業持續深化在中國市場布局，並強調中美企業在中國改革開放進程中彼此受益，未來仍有更廣闊的合作空間。此番談話被視為北京在美中科技與貿易競爭升溫之際，向全球企業釋出穩定外資與持續開放的重要訊號。

黃仁勳、庫克、馬斯克齊聚北京 習近平對美企釋超強訊號(圖：REUTERS/TPG)

根據中國官媒《新華社》報導，習近平在會中指出，美國企業深度參與中國改革開放歷程，雙方合作已取得互利成果，而中國未來將持續擴大對外開放，歡迎美方進一步加強互利合作，並相信美國企業未來在中國將擁有更廣闊的發展前景。

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白宮隨後也在社群平台 X 發表聲明，表示雙方討論如何進一步強化經濟合作，包括擴大美國企業進入中國市場的機會，以及增加中國對美投資，顯示雙方在市場准入與資本流動方面正尋求更多交集。

習近平喊話外資 北京釋放持續開放訊號

亞洲集團 (The Asia Group) 合夥人陳澍 (George Chen) 接受《CNBC》訪問時表示，習近平此番表態不只是政治宣示，更是向全球企業釋出持續投資中國的明確訊號。他指出，在全球資本重新評估供應鏈與地緣政治風險之際，中國仍有必要維持對外資的吸引力。

近年來，中國經濟成長放緩，加上房地產市場調整與外資撤出疑慮升高，北京持續透過高層公開場合向跨國企業喊話，希望穩住外商投資與產業鏈布局。

AI 合作成峰會焦點 美中擬建立安全護欄

除了市場開放議題外，人工智慧 (AI) 也成為此次峰會重要議題之一。美中近年在 AI 領域競爭快速升溫，美國持續限制中國取得先進半導體與 AI 晶片，中國則加速推動本土半導體供應鏈與 AI 自主發展，包括阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 等中國科技企業推出的 AI 模型，已逐漸展現與美國主要業者競爭的能力。

《路透》稍早報導，美國可能允許輝達向部分中國科技企業供應 H200 高階 AI 晶片。不過，美國財政部長貝森特對《CNBC》表示，他對此消息「並不知情」，並指出相關出口許可屬於美國商務部職權範圍。

黃仁勳則在北京向媒體表示，這次川習峰會是「人類歷史上最重要的峰會之一」，但他拒絕評論輝達對中晶片銷售議題，只強調川普與習近平都展現出非常開放且歡迎合作的態度。