鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-14 20:30

美國總統川普與中國國家主席習近平周四 (14 日) 在北京舉行逾兩小時會談，雙方除了聚焦對等關稅、非敏感產業投資與人工智慧 (AI) 治理外，農產品、能源與航空採購也成為市場關注焦點。

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大豆採購已有承諾 市場降溫追加買盤期待

貝森特接受《CNBC》專訪時表示，中國在大豆採購方面「已經安排妥當」，意味北京短期內不太可能額外提高對美採購目標，替市場對新一輪農產品採購的期待降溫。

他指出，根據去年 10 月簽署的釜山協議 (Busan agreement)，中國未來 3 年已承諾大規模採購美國大豆，因此「大豆這一塊基本上都處理好了」。

大豆長期是美國對中國最重要的農產品出口項目，也是川普第一任與第二任期間美中貿易談判的重要籌碼。不過交易員與分析人士普遍認為，在中國內需疲弱，加上巴西大豆價格更具競爭力下，北京短期內不太可能超出既有承諾加碼採購。

市場目前更關注中國將如何履行去年承諾、在 2028 年前每年進口 2,500 萬公噸美國大豆。若完全落實，將創 2022 年以來新高。不過中國對美國大豆依賴已大幅下降，2024 年美國僅占中國大豆進口約 20%，遠低於 2016 年的 41%；2025 年更降至約 15%。

波音訂單與能源採購成焦點 阿拉斯加原油浮上檯面

除了農產品外，貝森特也透露，預期川普訪中期間將宣布中國大規模採購波音客機，作為擴大美國對中出口的重要成果之一。

他表示，雙方也討論能源、農產品以及其他非戰略性商品採購，並強調華府希望透過擴大出口來平衡雙邊貿易，而不是單純壓縮中國輸美商品規模。

白宮在會後公布的會談摘要顯示，習近平在會中表達對採購更多美國原油的興趣，希望降低中國對荷姆茲海峽能源運輸的依賴。隨後貝森特也證實，雙方已討論中國增加採購美國能源，並指出阿拉斯加原油將是「很自然的選項」。

不過，中國官方會後發布的新聞稿並未提及能源採購內容，中國外交部也未回應相關置評請求。

中國自 2025 年 5 月起，因貿易戰期間實施 20% 關稅，已停止進口美國原油。市場普遍認為，若北京要恢復大規模採購，取消相關關稅將是前提。

資料顯示，美國原油在中國能源進口結構中占比原本就不高，最高峰為 2020 年的每日 39.5 萬桶，占中國總進口量不到 4%；至 2024 年已降至每日 19.3 萬桶，進口金額約 60 億美元。

美中研議新機制 非敏感商品與投資可望鬆綁

貝森特同時透露，美中官員正討論成立「貿易委員會」(Board of Trade)，負責管理全球兩大經濟體間的非敏感商品貿易，並研議針對雙方各約 300 億美元商品調降關稅。

此外，雙方也在推動「投資委員會」(Board of Investment)，未來將負責審查中國企業在美國非敏感產業的投資計畫，確保相關交易不涉及戰略或敏感領域，避免進入美國外資審查委員會 (CFIUS) 的國安審查程序。