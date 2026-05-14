鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-14 21:42

美股主要指數周四 (14 日) 開盤走高，人工智慧 (AI) 概念股續強，加上思科財報與財測優於預期，帶動科技股買盤回籠，推升道瓊工業指數重新站上 50,000 點整數關卡，標普 500 與那斯達克指數同步走高。

另一方面，美國 4 月零售銷售符合市場預期，顯示高油價環境下消費動能仍具韌性，同時投資人也密切關注美中高峰會後續進展，以及雙方在關稅、投資與 AI 治理等議題上的最新動向，市場風險偏好持續回升。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 315 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 90 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.4%。台積電 ADR 漲逾 2.0%。

美股主要指數期貨盤前走高，人工智慧 (AI) 概念股持續領軍上攻，加上美國 4 月零售銷售符合市場預期，進一步強化投資人對美國經濟韌性的信心，帶動標普 500 指數朝歷史新高挺進。儘管中東局勢仍充滿不確定性，但油價漲勢降溫，也為市場風險情緒帶來支撐。

盤中科技股表現依舊強勢，網通設備大廠思科因財測優於市場預期，股價一度勁揚 15%，成為推升科技板塊的重要動能。輝達延續 AI 熱潮帶來的買盤，股價持續走高，連續第 6 個交易日收漲，市場對 AI 基礎建設與企業資本支出的樂觀預期持續升溫。

美國商務部周四公布，4 月零售銷售月增 0.5%，符合市場預估，前值自原先公布上修至月增 1.6%，顯示即使汽油價格大幅走高，美國消費動能仍具韌性，並已連續第 3 個月成長。

其中，被視為國內生產毛額 (GDP) 商品支出重要參考的「控制組」零售銷售月增 0.5%，優於市場預期，顯示消費者支出並未明顯受到通膨與地緣政治風險干擾。

TradeStation 市場策略師羅素 (David Russell) 表示，美國消費者目前雖談不上進入衰退，但也未強勁到足以單獨帶動經濟加速成長。不過，最新零售數據並未對聯準會政策構成任何降息壓力，反而顯示消費力仍足以支撐高利率環境。

受企業獲利穩健、經濟數據具韌性，以及 AI 概念股持續吸引資金帶動，標普 500 自 3 月低點以來已反彈超過 17%，市場對伊朗戰事可能出現停火轉機的樂觀情緒，也進一步推升風險資產表現。

不過，能源市場與中東局勢仍是投資人關注焦點。eToro 市場分析師肯威爾 (Bret Kenwell) 指出，油價不僅牽動通膨走勢，更可能影響家庭消費能力，因此仍是目前市場最重要的變數之一。

另一方面，美國財政部長貝森特透露，美中正討論建立一套快速審核中國對美投資的新機制，同時研議針對部分非關鍵商品調降關稅，以協助全球兩大經濟體在競爭中維持穩定互動。

然而，中東局勢依舊緊張。英國海軍監控機構稍早表示，一艘商船在荷姆茲海峽入口遭未授權武裝人員控制，目前正被帶往伊朗水域，再度凸顯全球能源供應風險尚未解除。

截至台北時間周四（14 日）21 時許：

焦點個股：

百健 (BIIB-US) 早盤股價上漲 2.13%，至每股 200.18 美元

美國生技大廠百健 (Biogen) 盤前股價上漲 4%，主因公司宣布旗下實驗性阿茲海默症藥物將推進至第三期臨床試驗。儘管該藥物在第二期試驗中未達主要研究終點，但百健表示，數據仍顯示患者認知功能出現改善，提振市場對後續開發前景的信心。

思科 (CSCO-US) 早盤股價上漲 16.70%，至每股 118.89 美元

網通與軟體大廠思科 (Cisco Systems) 盤前股價勁揚 15%，公司公布第三季財報與本季財測雙雙優於華爾街預期。思科預估本季經調整後每股盈餘將落在 1.16 至 1.18 美元，營收介於 167 億至 169 億美元，均高於市場預估。同時，公司也宣布將裁減近 4,000 名員工，以提升營運效率。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.59%，至每股 231.68 美元

AI 晶片龍頭輝達 (Nvidia) 盤前股價上漲 2%。根據《路透》引述消息人士報導，美國已批准輝達向約 10 家中國科技企業銷售 H200 高階 AI 晶片，市場解讀美中科技出口限制可能出現鬆動。不過報導指出，目前相關晶片尚未正式出貨。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月零售銷售月增率報 0.5%，預期 0.4%，前值 0.8%

美國上周初領失業金人數報 21.1 萬，預期 20.5 萬，前值 19.9 萬

美國上周續領失業金人數報 178.2 萬，預期 179 萬，前值 175.8 萬

華爾街分析：

華爾街聚焦「經濟韌性與 AI 交易重啟」兩大主軸。美國 4 月零售銷售符合預期，且核心消費數據優於市場估值，進一步強化投資人對美國經濟軟著陸的信心，也讓聯準會短期降息預期持續降溫，美債殖利率自高點回落，風險資產獲得支撐。