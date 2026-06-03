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馬斯克改寫華爾街規則！SpaceX IPO每股定價135美元 挑戰1.75兆美元估值

鉅亨網編譯羅昀玫

太空探索公司 SpaceX 週三 (3 日) 公布首次公開募股 (IPO) 每股定價 135 美元，較一般企業先進行路演、再依投資人需求決定價格的傳統流程大不相同。這項罕見做法不僅展現馬斯克對市場的掌控力，也讓這場被視為史上最大 IPO 的交易正式進入倒數階段。

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SpaceX IPO每股定價135美元 挑戰1.75兆美元估值 (圖：shutterstock)

根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的最新文件，SpaceX 計畫發行 5.56 億股股票，預計募資 750 億美元。若承銷商全數行使額外認購權，募資規模將進一步擴大至約 862 億美元。


以每股 135 美元計算，SpaceX 估值將達 1.75 兆至 1.77 兆美元，成為美國史上最大 IPO 案，規模超越阿里巴巴 (BABA-US) 2014 年創下的 250 億美元紀錄。

若順利上市，SpaceX 將立即躋身美國市值前七大企業，估值甚至超越目前約 1.6 兆美元市值的特斯拉 (TSLA-US)。

根據規畫，SpaceX 將於 6 月 5 日啟動全球路演，預計 6 月 11 日完成 IPO 定價，最快 6 月 12 日在那斯達克掛牌交易，股票代碼為 SPCX。

此次 IPO 最受矚目的地方，在於馬斯克打破華爾街沿用數十年的定價機制。一般而言，企業會先提出價格區間，再透過路演蒐集投資人意見決定最終發行價；但 SpaceX 直接公布固定價格，等同提前亮牌。

市場人士指出，這反映馬斯克在資本市場的特殊地位。

儘管部分投資人對高達 1.75 兆美元的估值存有疑慮，但仍有大量機構搶著參與認購。一名準備投資 SpaceX 的機構人士直言：「這場 IPO 沒有任何地方是正常的，但它本來就是史上最大 IPO。」

從財務數據來看，SpaceX 去年營收達 186.7 億美元，年增 33%，但全年仍虧損 49.4 億美元。以目前估值計算，市場給予 SpaceX 超過 90 倍營收倍數，遠高於傳統航太、電信或國防產業。

GSMA Intelligence 研究主管 Tim Hatt 表示，單看估值倍數確實偏高，但 SpaceX 本身橫跨太空發射、衛星網路、國防與人工智慧等多個領域，市場上幾乎找不到真正可對照的上市公司。

除了定價方式特殊，SpaceX 也計畫提高散戶參與比例。根據外媒先前報導，公司考慮將多達 30% 的 IPO 股份分配給一般投資人，遠高於傳統 IPO 配置水準，希望藉此吸引馬斯克龐大的粉絲與支持者群體。

文件也揭露馬斯克旗下企業之間持續深化合作。SpaceX 旗下 xAI 今年 4 月向特斯拉購入價值 2.69 億美元的 Megapack 大型儲能系統，而特斯拉目前仍持有約 1,899 萬股 SpaceX 股票，以 IPO 價格計算價值約 25.6 億美元。

IPO 完成後，馬斯克仍將掌握超過 82% 的投票權，持續維持對公司的絕對控制權。市場也盛傳，馬斯克最終可能推動 SpaceX 與特斯拉整合，進一步打造涵蓋太空、人工智慧、能源與機器人的超級科技集團。

隨著 SpaceX 正式敲定 IPO 價格，這家橫跨火箭發射、星鏈衛星網路、國防與 AI 業務的科技巨擘，即將接受公開市場檢驗，而投資人接下來最關注的問題將是：1.75 兆美元估值，究竟是新時代科技霸主的起點，還是市場狂熱情緒的頂峰？


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特斯拉馬斯克SpaceXIPO太空探索135美元估值SPCX

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