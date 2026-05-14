鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-15 02:00

外媒最新報導指出，沙烏地阿拉伯正推動一項涵蓋伊朗在內的中東多國「互不侵犯協議」，以緩解長期緊張關係並降低未來衝突風險。

《金融時報》報導，多名外交人士透露，沙國已與盟友討論上述構想，並參考 1970 年代的「赫爾辛基進程」，試圖建立類似的安全與合作框架，當年由美歐與蘇聯陣營簽署，旨在緩解冷戰對峙並推動經濟合作。

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這項討論的背景是 2 月 28 日爆發的美以兩國攻擊伊朗及衝突帶來的外溢影響。多國擔憂衝突結束、美國軍事存在減少後，將面對一個雖遭削弱但更為強硬的伊朗。

一位阿拉伯外交官指出，若參考赫爾辛基模式，多數阿拉伯、穆斯林國家及伊朗可能接受，但關鍵在參與方，當前很難讓伊朗和以色列同時加入，若無以色列可能適得其反，但伊朗不會消失，這正是沙國推動原因。

戰爭期間，伊朗曾射導攻擊能源設施、封鎖荷姆茲海峽，凸顯威脅，且阿拉伯與穆斯林國家對以色列看法轉變，認為以國總理尼坦雅胡推升局勢、將美國總統川普捲入戰爭，以軍在黎巴嫩等地行動使其被視為不穩定因素。

歐洲多國政府及歐盟機構支持沙國方案，鼓勵波斯灣國家參與，認為可提供伊朗「不被攻擊」的安全承諾。

目前，美伊正透過非公開管道談判停火及重啟荷姆茲海峽航運，但未涵蓋飛彈、無人機及代理力量等阿拉伯國家關切議題。

不過，波斯灣內部立場分化，阿聯被視為對伊朗最強硬者之一，批評阿拉伯機構反應不足，戰後將強化與以國關係，外交人士懷疑其是否願加入涉伊朗安排，沙國及部分波斯灣國家更支持巴基斯坦主導斡旋。

去年 9 月，沙國與巴基斯坦簽共同防禦協議，並與土耳其、埃及合作更緊密。