鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-14 22:01

美國商務部周四 (14 日) 公布，4 月零售銷售月增 0.5%，符合市場預期，並連續第 3 個月成長，顯示即使美伊戰爭推升能源與食品價格、通膨壓力升高，美國消費者支出仍展現韌性。按年來看，4 月零售銷售年增 4.9%，創 2025 年 8 月以來最大增幅，進一步強化市場對美國經濟仍具支撐力的看法，也讓聯準會 (Fed) 短期降息預期持續降溫。

4 月零售銷售年增 4.9%，創 2025 年 8 月以來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

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根據報告，4 月零售銷售在 3 月上修後年增 1.6% 的基礎上，再成長 0.5%，符合經濟學家預期。由於零售銷售數據未經通膨調整，部分增幅可能反映價格上漲，而非實際銷售量增加。

市場預估 Fed 今年不會降息，12 月升息的機率約三成。(圖：芝商所 FedWatch 工具)

從細項來看，13 個主要類別中有 9 項成長，其中線上零售、電子產品與運動用品表現穩健；汽車銷售則轉弱。加油站銷售月增 2.8%，主要反映伊朗戰事推升油價，美國 4 月汽油價格大漲 12.3%，創 2022 年以來高點。食品雜貨支出也明顯增加，顯示家庭正承受更高生活成本壓力。

13 個主要類別中有 9 項成長，其中線上零售、電子產品與運動用品表現穩健。(圖：ZeroHedge)

高所得家庭撐住消費 退稅紅利成短期支撐

市場分析指出，今年較高的退稅金額與美股持續創高，成為支撐美國消費的重要力量。美國國稅局 (IRS) 資料顯示，截至 4 月 25 日，今年平均退稅金額較去年同期增加 323 美元，為家庭預算提供額外緩衝。

BMO Capital Markets 資深經濟學家古鐵里 (Sal Guatieri) 指出，股市強勁反彈正支撐高所得族群的消費能力，抵消低所得家庭因燃料、運輸與食品價格上升帶來的壓力，呈現典型「K 型復甦」特徵。

不過，這層保護傘可能逐漸減弱。PNC Financial 分析指出，低所得家庭今年退稅金消耗速度明顯快於去年，且越來越少用於償還信用卡與其他債務，反映財務壓力正逐步升高。美銀 (BAC-US) 研究也發現，高所得家庭 4 月仍維持穩定消費，但低收入族群已開始縮減支出。

核心消費優於預期 華爾街降息預期再延後

更受華爾街關注、與國內生產毛額 (GDP) 計算最密切相關的「控制組」零售銷售，4 月月增 0.5%，高於市場預期，且 3 月數據同步上修，顯示核心商品支出依舊穩健。

(圖：ZeroHedge)

該指標排除汽車、加油站、建材與餐飲等波動較大的項目，被視為衡量民間消費體質的重要觀察指標。最新數據也讓市場重新評估美國經濟放緩速度。

儘管密西根大學最新消費者信心指數仍處歷史低點，但實際支出尚未明顯轉弱。根據統計，美國消費支出約占整體經濟活動三分之二，今年第一季折合年率成長 1.6%，雖低於前一季的 1.9%，也較 2025 年第三季的 3.5% 放緩，但仍維持擴張。