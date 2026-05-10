2026恐不降息、甚至升息？Fed警告油價衝擊成最大金融風險

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-10 13:00

聯準會（Fed）最新金融穩定報告指出，中東衝突引發的油價衝擊已躍升為金融體系的頭號風險；多位知名投資人亦示警，聯準會年內降息的可能性幾乎已成泡影，甚至可能升息。

Fed警告油價衝擊成最大金融風險。(圖：Shutterstock)

聯準會週五（8 日）發布半年度金融稳定報告，直指當前與伊朗的持續軍事衝突及其對油價與供應鏈造成的衝擊，已成為金融體系穩定面臨的最大威脅。報告同時警告，利率上升與通膨升溫可能對金融市場與整體經濟帶來重大衝擊，包括引發資產價格下跌。

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報告顯示，在受訪的市場參與者中，地緣政治風險被四分之三的人列為首要擔憂，提及率居冠；石油供應衝擊緊隨其後，提及率達 70%。AI 與私人信貸領域亦被約半數受訪者視為潛在的金融穩定風險。

聯準會警告，中東局勢若長期動盪，特別是在疊加商品短缺與供應鏈受損的情況下，可能推高美國及其他國家的通膨水準，並拖累整體經濟成長。能源市場及相關金融商品的劇烈價格波動，亦可能加劇市場壓力。

部分受訪者更指出，能源衝擊帶來的通膨壓力，可能迫使各國央行在經濟成長疲軟之際仍不得不收緊貨幣政策。

值得注意的是，在去年秋季的上一次報告中，「石油衝擊」尚未列入調查選項，如今卻已躍升為第二大擔憂，反映局勢變化之劇烈。

自今年 2 月 28 日美以對伊朗發動軍事打擊以來，全球基準原油價格已暴漲逾 50%，目前仍維持在每桶 100 美元以上的高位。美國汽油價格亦攀升至 2022 年 7 月以來最高水準，帶動通膨率較聯準會 2% 目標高出約一個百分點。

此外，聯準會報告亦對 AI 與私人信貸領域的風險有所著墨。報告指出，AI 投資正越來越依賴債務融資，可能推高整體槓桿水準並加劇金融體系脆弱性；若該技術大規模普及，亦可能對勞動市場形成衝擊。

私人信貸方面，儘管部分業者面臨持續的贖回壓力與負面情緒，聯準會認為相關風險目前「有限且可控」，但警告持續的贖回壓力可能削弱高信用風險借款人的融資管道。

利率前景生變 官員暗示不排除升息

在利率政策方面，聯準會上週的政策會議決定維持利率不變，但此後多位官員陸續表態，若通膨持續升溫並擴散至更廣泛的商品與服務領域，不排除未來重啟升息。

芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）週五明確表示，「在當前形勢下，我無法理解為何桌面上只能擺降息這個選項」，強調升息與降息目前皆在考量範圍之內。他同時對通膨表示擔憂，認為價格壓力已不僅僅源自能源衝擊。

4 月底的聯邦公開市場委員會會議上，已有三位官員對聲明中隱含「下一步可能降息」的措辭表示異議，傾向於措辭應反映升息降息皆有可能的立場。

傳奇投資人：華許恐面臨升息壓力

在投資界，多位重量級人士對聯準會貨幣政策走向提出警示。

都鐸投資（Tudor Investment Corp）創辦人兼首席投資長 Paul Tudor Jones 表示，即將接任聯準會主席一職的華許（Kevin Warsh）不會尋求降息，甚至可能需要認真考慮升息。

Jones 表示：「我認為他（華許）會降息嗎？絕無可能。」他並指出華許將面對一個分歧空前的聯邦公開市場委員會，上週會議是近 34 年來內部異議最多的一次。

有「債券天王」之稱的 DoubleLine Capital 首席投資長 Jeffrey Gundlach 則警告，市場嚴重低估了聯準會維持高利率乃至重新升息的風險。

他直言：「如果你現在還因為預期只有兩次降息就去追逐風險資產，那你就押錯寶了。今年不會有降息。」

Gundlach 建議投資人應減少風險資產曝險，轉而增持現金、黃金及其他實物資產。