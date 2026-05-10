鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-10 15:00

英國地方選舉結果於週五（8 日）至週六（9 日）陸續揭曉，執政的工黨遭遇數十年來最慘烈的選舉潰敗。面對選舉失利，英國首相施凱爾（Keir Starmer）當天在倫敦公開表示願意承擔責任，但強調無意辭職，仍將持續推動既定改革計畫。

在此次選舉中，極右翼的英國改革黨在英格蘭地方議會選舉中以壓倒性姿態橫掃各地，從昔日的邊緣小黨一躍成為地方政壇最大政黨。

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本次選舉涉及英格蘭地區約 5,000 個地方議員席位，以及蘇格蘭、威爾斯地方議會席位。截至 9 日清晨，英格蘭 136 個地方議會中已有 131 個完成計票。

改革黨共取得 1,444 席，淨增 1,442 席；工黨僅獲 997 席，流失 1406 席；保守黨同樣重挫，僅得 773 席，席位排名跌至自由民主黨（834 席）之後，淪為地方議會第四大黨。

威爾斯方面，威爾斯民族黨在議會擴容後的首次選舉中，於 96 席中贏得 43 席，成為威爾士議會最大黨，終結工黨長達逾一世紀的主導地位。

施凱爾 8 日面對媒體承認選舉結果「令人難受」，表示將為落敗負責，但明確拒絕辭職，強調不會「走開讓國家陷入混亂」，並重申推動改革的決心。

然而，施凱爾同時面臨黨內壓力，能源安全與淨零排放大臣、工黨前黨魁米利班德據報已私下敦促他於選舉後請辭。

改革黨黨魁法拉奇則高調宣稱，選舉結果證明「英國政治發生了真正的歷史性變化」，改革黨已晉升為主流政黨。

批評人士指出，施凱爾執政以來接連發生政策失誤，英國前駐美大使曼德爾森捲入艾普斯坦醜聞更使其聲望雪上加霜，加上振興經濟的承諾遲遲未能兌現，均重創執政黨的民意基礎。