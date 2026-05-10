華許接掌Fed進入最後倒數！參議院下週表決 鮑爾恐遭川普施壓提前離任

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-10 12:01

美國聯邦準備理事會（Fed）主席人事交接進入最後關鍵階段。據悉，美國參議院將於 5 月 11 日當週，就提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會第 17 任主席一事進行最終確認投票，以確保新任主席能在現任主席鮑爾（Jerome Powell）任期 5 月 15 日屆滿前完成宣誓就職。

華許接掌Fed進入最後倒數。(圖：REUTERS/TPG)

依程序，參議院將於週一（11 日）先就終止辯論程序進行投票，一旦通過，最終的「贊成／反對」確認票將於 1 至 2 天內跟進舉行。

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此前，參議院銀行委員會已於 4 月 29 日以 13 票贊成、11 票反對的黨派立場投票，通過了華許的提名案，為全院投票掃清程序障礙。

在交接安排上，鮑爾表示，他計劃在華許獲確認並正式就職後，以聯準會理事身份繼續留任一段時間，待大樓翻修案調查「真正結束」後才會離任。

他同時強調，自己「並不想成為一個高調的異見者」，不會以「影子主席」姿態干預繼任者施政。

然而此舉引發聯準會理事米蘭（Stephen Miran）的公開批評。米蘭認為鮑爾此舉違反相關規定，應盡快在短期內離任，避免聯準會內部出現忠誠度分裂，以及讓外界對「究竟誰在負責」產生疑慮。

在貨幣政策方面，聯準會甫公布 4 月利率決議，維持聯邦基金利率目標區間於 3.50% 至 3.75% 不變。

值得注意的是，本次會議出現 4 張反對票，是自 1992 年以來分歧最為嚴重的一次，其中米蘭一人主張降息 25 個基點。

鮑爾在其任內最後一場記者會上表示，美國整體經濟增長穩健，居民消費支出表現堅挺，全美對資料中心的旺盛需求更帶動企業資本支出持續擴張。

他並指出，當前利率已接近中性水準，政策立場處於「略微限制性」的合理狀態，目前無需升息，而能源等通膨壓力則讓聯準會選擇繼續觀望。

在政治層面，美國總統川普日前公開表示，若鮑爾任期屆滿後仍不離職，將「不得不」解除其職務。