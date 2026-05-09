半導體擺脫「週期」束縛？高盛看多南韓股市 KOSPI目標上看9000點

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-09 14:00

高盛（Goldman Sachs）近日發布最新研究報告，旗幟鮮明地將韓股列為其在亞洲市場的「最高信念」投資觀點，維持「超配」評級，並將 KOSPI 未來 12 個月目標價從 8000 點大幅上調至 9000 點。

高盛看多南韓股市，KOSPI目標上看9000點。(圖：Shutterstock)

韓國綜合股價指數（KOSPI）今年以來持續改寫歷史紀錄，一舉突破 7000 點大關，年內累計漲幅高達約 78%，躍居全球表現最強勁的市場之一，徹底顛覆了外界對韓股長期陷入估值窪地與區間震盪的刻板印象。

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高盛指出，這波行情最核心的驅動力，來自人工智慧（AI）浪潮帶動的記憶體半導體需求暴增。由三星電子與 SK 海力士雙雄領軍的南韓半導體產業，已成為全球 AI 供應鏈中難以替代的關鍵瓶頸。

高盛分析師在報告中直言：「記憶體半導體產業持續高獲利的前景，顯示市場低估了其盈利能力的持久性。」

該行預測，在硬體與半導體股的帶動下，2026 年南韓企業獲利將較前一年大幅成長 300%。

報告更點名 DRAM 與 NAND 兩大晶片創下供給缺口紀錄，加上超大規模資料中心投資形成的強勁需求，正推升記憶體晶片價格急速攀升。

隨著高算力 AI 代理的興起，以及三至五年長期供貨協議的陸續落地，半導體廠商有望迎來「持續更久的高獲利時代」。

值得注意的是，儘管經歷了近期大漲，高盛認為韓股的整體估值仍處於相對合理區間，配置價值依舊凸顯。

截至週五（8 日）收盤，KOSPI 指數報 7498 點。儘管早盤一度下跌逾 2%，隨後完全收復失地，盤中更一度突破 7500 點整數關口。

KOSPI 本週單週漲幅達 13.6%，創下 2008 年 10 月以來最大單週升幅。

從「週期性」躍升為「結構性」，半導體產業盈利邏輯根本改變

市場分析人士指出，半導體產業正逐步擺脫過去大起大落的循環模式。在 AI 伺服器晶片需求持續強勁，以及 3 至 5 年長約支撐下，業者獲利結構明顯轉趨穩定，整體產業體質已與過往大不相同。

韓華資產管理公司 ETF 業務主管 Keum Jung-seop 指出，科技巨頭們即便面臨自由現金流壓力，也被迫持續加碼 AI 投資，原因在於一旦落後同業，便意味著遭到市場淘汰。

在這場「AI 軍備競賽」中，南韓企業憑藉在半導體、電力等關鍵瓶頸領域的主導地位，坐收巨額利潤。

未來資產證券研究主管 Park Yeon-joo 則從需求滲透率切入，指出 AI 目前僅滲透全球知識勞動市場的 1%，成長空間極為廣闊。

她預測，至 2026 年半導體將貢獻 KOSPI 全部營業利潤的 60%。

三星證券研究主管 Yoon Seok-mo 進一步揭示一個市場普遍忽視的結構性轉變：目前三大記憶體晶片廠商在伺服器 DRAM 上的獲利，甚至已超越備受追捧的高頻寬記憶體（HBM），且利潤率更高。

這表明，隨著 AI 模型日益複雜，用於數據處理的基礎伺服器記憶體需求正呈現爆炸性成長。加上長期供貨合約鎖定利潤，半導體產業已逐步擺脫昔日大起大落的周期宿命。

南韓股市狂歡背後暗藏隱憂，被動資金與聯準會走向是最大變數

然而，在一片看多聲浪中，多位專家也提出警示。

KB 資產管理 ETF 主管 Jung Sang-woo 直言，近期湧入的大量外資，多屬機械跟隨指數的「被動型」配置資金。一旦遭遇外部利空，這類資金極可能集體出走，大幅放大市場波動。

此外，外資對估值的敏感度遠高於本土投資者，指數短線急漲後，隨時可能觸發大規模獲利了結。

南韓投資信託管理公司 ETF 主管 Na Yong-soo 則提醒，中東地緣政治衝突等顯性風險已大致反映在股價中，市場真正需要警戒的潛在變數，在於美國貨幣政策的走向，若通膨頑固，導致聯準會降息預期落空，將對市場形成實質衝擊。

值得關注的是，就在指數屢創新高之際，卻有部分投資人持續加碼看空型反向 ETF，顯示市場信心依舊脆弱。

南韓股市能否「全面開花」，是 KOSPI 續攻關鍵

分析指出，當前市場最關注的焦點，在於 7000 點能否從階段性高點轉化為長期新底部。分析師普遍認為，行情若要延續，熱點就必須從半導體向更廣泛的產業擴散。

Na Yong-soo 預期，造船、國防、核能及汽車等「南韓重工業」板塊，有望被納入 AI 價值鏈並迎來重估，其路徑或與昔日日本股市在政府政策支撐下全面騰飛的軌跡相近。

不過，Keum Jung-seop 也提醒投資人，即便指數持續上漲，個股分化風險仍然存在。