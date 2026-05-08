鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-08 20:50

本周亞洲市場表現亮眼，投資者情緒出現顯著轉向。隨著中東衝突出現結束跡象，緩解了市場對能源價格的擔憂，資金紛紛重返對人工智慧 (AI) 領域的大規模押注。MSCI 亞洲股票指數本周上漲 5.6%，創下自 2024 年 9 月以來的第二大單周漲幅。

在區域市場中，南韓 Kospi 指數表現最為驚人，以 14% 的漲幅位居全球之冠。台灣加權指數表現同樣出色，漲幅約 7%，日本日經 225 指數則以 5.8% 的漲幅位居第三。

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在個股方面，AI 供應鏈的核心企業成為領漲龍頭，SK 海力士單周狂飆 30%，三星電子也大幅上漲 18%。

高盛集團對亞洲市場前景展現高度信心，今年第四次上調 Kospi 指數目標價，預計仍有 20% 的成長空間。策略師 Timothy Moe 指出，南韓企業今年的獲利成長預計將達到 300%，除了 1999 年從亞洲金融危機中復甦的時期外，這堪稱亞洲市場史上最強勁的增長表現。

伴隨股市熱潮，亞洲貨幣也集體走強，菲律賓披索、馬來西亞令吉及泰銖本周漲幅均超過 1%。

然而，市場仍面臨潛在風險。周五因美、伊雙方在荷姆茲海峽發生衝突，美軍針對伊朗導彈與無人機基地進行打擊，導致股市出現回落，部分投資者也擔憂當前漲勢過於泡沫化。