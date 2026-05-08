鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-08 23:30

美國民眾對經濟前景愈來愈沒信心。密西根大學周五（8 日）公布的初步調查顯示，美國 5 月消費者信心指數降至 48.2，不僅低於 4 月終值 49.8，也遜於《路透》調查預估的 49.5，創下該調查有紀錄以來新低，凸顯在油價飆升與生活成本壓力持續升高下，美國家庭對財務狀況與消費能力的焦慮持續加劇。

(圖：ZeroHedge)

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這項調查涵蓋 4 月 21 日至 5 月 4 日期間受訪結果。密大指出，消費者對當前財務狀況的評估已跌至 2009 年以來最低，反映民眾對個人收入與購買力的憂慮持續升溫。此外，衡量當前經濟狀況的分項指數由 52.5 大幅下滑至 47.8，同樣改寫歷史新低；未來景氣預期指數則由 48.1 微升至 48.5，為今年 1 月以來首度回升，但整體仍處於極度低迷水準。

密大消費者調查主任 Joanne Hsu 表示，消費者依舊受到成本壓力衝擊，尤其是汽油價格飆升帶來的負擔最為明顯。她指出，約三分之一受訪者主動提到汽油價格，另有約 30% 提及關稅問題，顯示高能源成本與貿易政策不確定性正同步侵蝕家庭信心。

美國汽車協會 (AAA) 數據顯示，全美汽油平均價格本周已突破每加侖 4.5 美元，為 2022 年 7 月以來首見，自伊朗戰爭爆發以來累計漲幅已超過 50%。許嘉恩指出，在中東供應鏈風險尚未完全解除、能源價格仍處高檔之前，地緣政治局勢短期內恐難有效提振消費者情緒。

值得注意的是，儘管整體信心續創新低，通膨預期反而略為降溫。調查顯示，美國民眾預估未來一年通膨率為 4.5%，低於 4 月的 4.7%；未來 5 年至 10 年通膨預期則由 3.5% 降至 3.4%。

(圖：ZeroHedge)