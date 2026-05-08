鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-08 21:40

美股主要指數周五 (8 日) 開盤走高，美國 4 月非農就業新增 11.5 萬人優於市場預期，緩解投資人對就業市場降溫的憂慮，同時美國與伊朗外交進展持續釋出正面訊號，帶動風險偏好升溫。

〈美股早盤〉非農報喜＋晶片股反彈 主要指數開高(圖：REUTERS/TPG)

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截稿前，道瓊工業指數漲近 70 點或 0.14%，那斯達克綜合指數漲近 210 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲近 2.8%。台積電 ADR 跌近 0.1%。

美國最新就業數據優於預期，加上市場持續押注美國經濟能挺過伊朗戰爭引發的能源衝擊，激勵美股周五盤前走高，標普 500 指數可望連續第 6 周收紅，創 2024 年 10 月以來最長周線連漲紀錄。不過，在中東局勢仍未完全明朗下，油價盤中震盪，美債殖利率與美元則同步走低。

美國勞工統計局 (BLS) 周五公布，4 月非農就業人口增加 11.5 萬人，雖低於 3 月強勁的 18.5 萬人，但明顯優於彭博調查經濟學家預估的 6.5 萬人；失業率則持穩在 4.3%，符合市場預期。

這也是美國近一年來，首次連續兩個月非農新增就業呈現成長，進一步緩解市場對美國就業市場快速降溫的擔憂。

Northlight Asset Management 投資長 Chris Zaccarelli 表示，美國經濟實際表現遠優於市場部分悲觀看法。即便面對油價上升、通膨黏著以及利率可能維持高檔更久等多重逆風，美國企業仍持續創造就業機會，顯示經濟基本面依舊具備韌性。

他指出，近期美股持續改寫新高，背後最核心的原因仍是企業獲利持續成長，速度快到市場難以忽視，即使地緣政治風險升高，也未能改變資金持續流入股市的趨勢。

不過，就業數據報喜，也進一步壓低市場對聯準會 (Fed) 短期降息的期待。

高盛資產管理 (Goldman Sachs Asset Management) 固定收益主管 Lindsay Rosner 表示，這份就業報告並不足以支持 Fed 更快啟動降息，反而可能讓決策官員把焦點重新放回抑制通膨風險，尤其在油價仍受中東戰事牽動的情況下。

Barnum Financial Group 研究主管 Chris Kampitsis 也指出，勞動市場重新展現穩定訊號後，Fed 更可能維持觀望，等待能源價格飆升對通膨帶來的後續影響逐步明朗。

另一方面，伊朗至今仍未明確表態是否接受美國總統川普提出的和平方案。該方案要求德黑蘭重新開放荷姆茲海峽，作為交換條件，美國將解除對伊朗港口的封鎖。

由於荷姆茲海峽自戰事爆發後幾乎陷入停擺，區域原油出口受阻，部分油井被迫停產，市場仍高度關注這條全球最重要能源運輸航道後續是否恢復通行，相關發展持續左右全球金融市場情緒。

截至台北時間周五（8 日）21 時許：

焦點個股：

CoreWeave(CRWV-US) 早盤股價下跌 9.05%，至每股 117.18 美元

雲端基礎設施業者 CoreWeave 盤前股價下跌約 7%，主因公司第二季營收展望不如華爾街預期。CoreWeave 預估第二季營收將落在 24.5 億至 26 億美元區間，中位數約 25.3 億美元，低於 LSEG 彙整分析師預估的 26.9 億美元，令市場對 AI 雲端需求成長動能產生疑慮。

Coinbase(COIN-US) 早盤股價下跌 3.33%，至每股 186.54 美元

加密貨幣交易所 Coinbase 盤前股價下跌約 3%，主因公司第一季意外轉虧，且營收表現不及市場預期。根據 LSEG 資料，Coinbase 當季交易業務與訂閱服務收入同步低於分析師預估，反映加密貨幣市場交易熱度降溫，拖累整體營運表現。

Cloudflare(NET-US) 早盤股價下跌 18.88%，至每股 208.30 美元

網路基礎服務商 Cloudflare 盤前股價重挫約 18%，主因公司宣布將裁員約 1,100 人，引發市場對成長前景的擔憂。Cloudflare 預估第二季調整後每股獲利約 27 美分，符合市場預期；營收預估介於 6.64 億至 6.65 億美元，略低於市場預估的 6.65 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月非農新增就業報 11.5 萬人，預期 6.5 萬人，修正後前值 18.5 萬人

美國 4 月失業率報 4.3%，預期 4.3%，前值 4.3%

美國 4 月平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.2 小時，前值 34.2 小時

美國 4 月平均每小時薪資年增率報 3.6%，預期 3.8%，修正後前值 3.4%

美國 4 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 4 月勞動參與率報 61.8%，前值 61.9%

美國 5 月密大消費者信心指數初值預期 49.7，前值 49.8

華爾街分析：