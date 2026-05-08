鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-08 20:51

美國 4 月非農就業新增 11.5 萬人，高於市場預期，失業率則連續第二個月持穩於 4.3%，顯示在中東戰事推升能源成本、通膨壓力再起之際，美國就業市場仍展現韌性，也進一步強化市場對聯準會 (Fed) 短期內維持利率不變的預期。

美國勞工統計局 (BLS) 周五 (8 日) 公布，4 月非農就業人口增加 11.5 萬人，優於《彭博》調查預估的 6.5 萬人，也高於《路透》調查的 6.2 萬人。前月數據則由原先的 17.8 萬人上修至 18.5 萬人，為近一年來首次連續兩個月維持成長。

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4 月非農就業人口增加 11.5 萬人，優於市場預期。(圖：ZeroHedge)

4 月失業率維持在 4.3%，符合市場預期。平均時薪月增 0.2%，低於市場預估的 0.3%；年增率則為 3.6%，也低於市場預估的 3.8%，顯示薪資壓力雖持續存在，但增速略有放緩。

4 月失業率維持在 4.3%，符合市場預期。(圖：ZeroHedge)

平均薪資年增率則為 3.6%，顯示薪資壓力雖持續存在，但增速略有放緩。(圖：ZeroHedge)

數據公布後，美股期貨維持漲勢，美國公債殖利率走低，美元則走弱，市場押注 Fed 將有更大空間維持觀望。

4 月非農就業報告：

非農新增就業報 11.5 萬人，預期 6.5 萬人，修正後前值 18.5 萬人

失業率報 4.3%，預期 4.3%，前值 4.3%

平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.2 小時，前值 34.2 小時

平均每小時薪資年增率報 3.6%，預期 3.8%，修正後前值 3.4%

平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.2%

勞動參與率報 61.8%，前值 61.9%

醫療、物流與零售撐盤 就業市場呈現「慢聘慢裁」

從產業來看，4 月就業成長主要來自醫療保健、運輸倉儲與零售業。醫療保健新增 3.7 萬人，其中護理機構與居家照護服務表現最為突出；運輸與倉儲新增 3 萬人，主要由快遞與配送服務帶動；零售業則新增 2.2 萬人。

此外，社會服務業新增 1.7 萬人，營建與休閒旅宿業也連續第二個月成長，顯示年初惡劣天候造成的招募延遲正逐步修復。部分經濟學家指出，人工智慧熱潮帶動資料中心建設，可能成為今年營建勞動需求的重要支撐。

不過，資訊產業持續承壓，4 月再減少 1.3 萬人，已連續第 16 個月下滑。包括 Meta 與微軟在內的大型科技企業持續精簡人力，以平衡龐大的人工智慧資本支出。

經濟學家形容，目前美國就業市場仍處於「慢聘、慢裁」(slow hire, slow fire) 狀態，企業雖未大舉招聘，但裁員規模也維持低檔，使整體就業市場保持相對穩定。

勞參率降至近 4 年低點 全職工作減少引發隱憂

儘管整體非農數據優於預期，但家庭調查顯示勞動市場內部仍出現降溫訊號。4 月勞動參與率降至 61.8%，創 2021 年 10 月以來新低；廣義失業率則升至 8.2%，為今年新高。

4 月勞動參與率降至 61.8%，創 2021 年 10 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

此外，家庭調查顯示，就業人口已連續第四個月下滑，4 月減少 22.6 萬人。同月兼職工作增加 12.3 萬人，但全職工作減少 42.4 萬人，使全職就業人口降至 2024 年 12 月以來最低水準，反映部分企業可能透過縮減工時而非直接裁員來調整成本。

報導指出，美國與伊朗戰事目前尚未明顯衝擊企業聘僱，但荷姆茲海峽運輸風險已推升汽柴油與大宗商品成本。若能源價格持續高檔，並進一步侵蝕消費支出與企業利潤，未來數月就業市場仍可能面臨考驗。