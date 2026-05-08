鉅亨網編譯段智恆 2026-05-08 20:30

美國總統川普持續收緊移民政策，這次矛頭指向矽谷與華爾街高度依賴的高技術人才簽證。根據川普政府最新提案，美國企業未來若要聘用 H-1B 專業工作簽證持有人，最低薪資門檻將大幅調升，部分城市入門級工程師的薪資標準甚至上調近 30%，恐讓美國企業在未來 3 年面臨高達 430 億美元的額外人力成本，也可能改變全球高技術人才赴美工作的長期路徑。

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入門工程師門檻擬調高 3 成 矽谷年薪標準衝上 16.2 萬美元

根據川普政府送交美國勞工部等待最終核准的新規，H-1B 簽證最低薪資將依職位、地點與經驗重新調整。

以軟體工程師為例，舊金山入門級工程師最低年薪，將從目前約 12.5 萬美元提高至 16.2 萬美元，增幅接近 30%；紐約將提高至 13.2 萬美元，達拉斯則升至 11.3 萬美元，漲幅同樣接近 3 成。

川普政府表示，這項改革主要是為了避免企業利用 H-1B 制度，以較低薪資聘用外籍人才，壓低美國本地勞工待遇。

根據行政部門先前公布的說明，H-1B 持有人平均年薪普遍比同職位美國勞工低約 1 萬美元，因此提高門檻，有助於恢復市場公平競爭。

Howard University 政治學副教授 Hira 表示，若要避免外籍勞工扭曲美國就業市場，最直接的方法就是讓企業用薪資證明這些人才確實具備特殊專業能力。

他說：「如果企業願意支付更高薪資，那就代表這些人才真的具有市場稀缺性。」

企業首年成本恐增 180 億美元 3 年後上看 430 億美元

這項政策帶來的衝擊，首先反映在人力成本。移民數據平台 Lawfully 與 Threshold 共同分析指出，若新規正式上路，美國主要 H-1B 雇主在第一年就將增加至少 180 億美元人事成本；隨著既有簽證陸續在未來 3 年內續簽並套用新標準，企業每年新增成本最高可能升至 430 億美元。

市場人士指出，科技業將首當其衝，但影響範圍並不限於矽谷。包括金融服務、醫療、生技、土木工程、學術研究與高等教育等長期依賴國際人才的產業，同樣將面臨成本壓力。

移民法律事務所 Fragomen 合夥人 Kevin Miner 指出，部分企業可能因成本上升而將工作機會外移至海外，但製造業與需要在美國本地運作的企業，將被迫接受更高薪資成本。

他表示：「這是許多企業原本沒有編列的人事支出，尤其在已經高度競爭的人才市場中，企業未來可能必須支付遠高於市場行情的薪資。」

赴美留學生恐首當其衝 H-1B 恐從新鮮人管道變高薪人才專屬

除了企業成本，這項政策更可能改變全球人才赴美模式。過去 20 多年來，外籍學生赴美攻讀電腦工程、科學或 STEM 相關科系後，通常可先透過畢業後工作許可（OPT）取得 1 至 3 年工作資格，再由雇主協助申請 H-1B，逐步留在美國發展職涯。

如今，這條相對明確的職涯路徑可能被打破。Lawfully 研究主管 Finn Reynolds 表示，H-1B 未來恐逐漸從「年輕人才進入美國市場的管道」，轉型為僅限成熟專業人士、且能證明自身高薪價值的簽證制度。

他直言：「這是對人才供應鏈的多重打擊，企業幾乎無法避開這次成本上升。」

川普政府近兩年已陸續收緊相關規則，包括對美國境外 H-1B 申請人加徵 10 萬美元費用，並調整抽籤制度，讓高薪申請人更容易中籤。