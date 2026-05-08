鉅亨網編譯段智恆 2026-05-08 22:08

美國 4 月非農就業新增 11.5 萬人，優於市場預期的 6.2 萬人，失業率持穩於 4.3%，再度展現美國就業市場韌性。對華爾街而言，這份報告的意義不在於數字有多亮眼，而是再度確認美國經濟尚未失速，也讓聯準會 (Fed) 有更充分理由維持利率不變，將政策焦點繼續放在通膨風險。

AI裁員、油價飆升都沒擊倒就業市場！華爾街：Fed現在根本沒理由降息(圖：REUTERS/TPG)

多位華爾街分析師認為，4 月非農數據延續 3 月強勁表現，代表美國勞動市場在能源價格飆升、中東戰事升溫，以及企業持續推動人工智慧 (AI) 投資與成本調整的環境下，仍維持相對穩定，也進一步降低市場對經濟陷入衰退的擔憂。

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「不冷不熱」就業報告 華爾街稱是 Fed 最想看到的結果

50 Park Investments 執行長薩漢 (Adam Sarhan) 形容，這是一份典型的「金髮女孩」(Goldilocks)就業報告，也就是既不過熱、也不過冷。

他指出，11.5 萬人的新增就業不至於強到重新點燃市場對通膨惡化的擔憂，但也足以消除市場對停滯性通膨與經濟快速放緩的疑慮，「市場現在可以鬆一口氣，至少失業率沒有進一步走高。」

Dakota Wealth 資深投資組合經理帕夫利克 (Robert Pavlik) 則表示，這份報告證明美國經濟依舊穩健，雖稱不上火熱成長，但至少足以讓市場相信，近期企業財報展現的韌性並非偶然。

他特別提到，AI 相關投資正在成為新的就業來源，從製造業到服務業都能看到需求維持穩定，「11.5 萬人不是驚人的數字，但已足夠讓市場相信經濟並未崩潰。」

Orion Advisor Solutions 投資長霍蘭 (Tim Holland) 則指出，美國就業市場已連續兩個月優於預期，顯示 2026 年初的疲弱可能只是短期雜訊，而非趨勢性轉弱。他認為，對川普政府以及即將在 6 月主持首次利率會議的 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 而言，這無疑是一項正面訊號。

市場焦點轉向通膨 AI 裁員與油價仍是隱憂

儘管就業市場展現韌性，但多位分析師也提醒，Fed 短期內恐怕更沒有降息理由。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家卡迪洛 (Peter Cardillo) 表示，時薪月增僅 0.2%，代表薪資通膨壓力並未惡化，這對市場是好消息，但整體就業依舊穩健，也意味 Fed 可以把主要注意力放在通膨，而不是就業市場。

TD Securities 美國利率策略師布魯克斯 (Molly Brooks) 也指出，這份報告讓 Fed 的雙重使命並未出現衝突，就業沒有明顯惡化，而通膨仍高於 2% 目標，因此 Fed 短期內將持續聚焦物價風險。

不過，也有分析師提醒不宜過度樂觀。Integrated Partners 投資長科拉諾 (Stephen Kolano) 指出，若拉長時間來看，美國近 3 個月平均新增就業僅約 4.8 萬人，低於前期水準，顯示整體招聘動能其實仍在放緩。

他並警告，近期企業裁員公告增加，加上越來越多企業以 AI 提升效率並縮減人力，同時中東戰事推升能源與原物料成本，未來幾個月企業招聘意願仍可能承壓。