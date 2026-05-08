盧比歐：美國最快今日收到伊朗回應 和平協議進入關鍵時刻
鉅亨網編譯段智恆
《路透》等外媒周五 (8 日) 報導，美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 表示，美方預計將於周五收到伊朗對停火與和平協議提案的正式回應，市場高度關注這場持續數周的美伊衝突，是否將迎來實質外交突破。
盧比歐當天在義大利羅馬訪問教廷期間向媒體表示，「我們今天應該就會知道一些消息，我們正等待伊朗的回覆。」他並指出，美方將觀察伊朗回應的具體內容，希望能推動雙方進入更具實質性的談判程序。
伊朗官媒周四引述官員報導指出，德黑蘭目前正審慎評估透過巴基斯坦斡旋傳遞而來的美方訊息，但尚未完成最終決策，也未正式回覆。
包括《Axios》在內的多家媒體本周稍早報導，美伊雙方正接近達成一份涵蓋 14 項內容的諒解備忘錄，內容除了尋求終結當前軍事衝突，也將重啟伊朗核計畫相關談判，為中東局勢帶來罕見的外交曙光。
不過，停火是否仍有效目前仍存在高度不確定性。儘管美國總統川普周四強調停火協議「依然有效」，甚至將近期雙方在荷姆茲海峽的軍事交火形容為「只是輕輕碰一下」，但美伊近期仍持續在荷姆茲海峽互相指控對方率先發動攻擊，令市場對停火前景保持戒慎。
盧比歐周五也進一步透露，美方注意到有報告指出，伊朗正試圖成立新的機構，企圖對荷姆茲海峽船舶交通進行管理與控制。他警告，若消息屬實，「這將是一個問題，也是無法被接受的行為。」
荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸命脈之一，平時約承載全球五分之一原油供應。自封鎖危機爆發以來，全球能源市場持續震盪，國際能源總署 (IEA) 更形容，這是「史上最大的能源安全威脅」，油價後續走勢與美伊外交進展，也成為全球金融市場關注焦點。
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