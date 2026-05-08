鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-08 19:40

長期以來，「5 月賣股離場」一直是華爾街奉為圭臬的季節性投資教條。然而，知名投行奧本海默 (Oppenheimer) 認為，2026 年應更改為：「7 月賣出，為 10 月大舉買進做準備」(Sell in July for a Big October Buy)。

為什麼 2026 年與眾不同？

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根據歷史數據，「5 月賣股」的說法並非空穴來風。自 1950 年以來，標普 500 指數在 5 月至 10 月間的平均漲幅僅為 2.1%，遠低於 11 月至次年 4 月間 7% 的平均漲幅。但在 2026 年，一個關鍵的變數改變了局勢：這是一個處於「第二任期總統」治下的「期中選舉年」。

奧本海默的技術分析師指出，雖然期中選舉年通常伴隨著市場波動，但在第二任期總統的領導下，市場出現持續疲軟的情況相對少見。分析師利用美國總統周期 (US presidential cycle) 作為衡量基準，因為該周期在歷史上往往與四年的股市周期重疊。

預測模式：年中修正、Q4 全力布局

上半年： 股市傾向於持續反彈至 4 月。

年中： 漲勢在 7 月左右開始降溫。

第三季： 出現季節性修正。

年終： 第三季的修正為接下來「預選年」(pre-election year) 的強勁漲勢鋪路。

基於此模式，奧本海默建議投資者應將年中的市場走弱視為暫時現象，並在第四季前完成全面布局。報告強調：「波動是獲得長期回報的入場券——即使是在表現強勁的年份也是如此」。

市場共識與其他觀點

奧本海默並非唯一關注總統周期的投行。美國銀行近期也對傳統的季節性策略進行了類似修正，建議投資者採取更具體的交易模式來應對今年的市場波動。