鉅亨網編譯段智恆 2026-05-08 19:30

美國總統川普對中國企業祭出更嚴格的審查與補貼限制，正開始衝擊美國原本快速擴張的太陽能製造業。

根據《路透》取得的產業文件與多位業界主管說法，因擔憂與中國存在股權、技術或供應鏈連結，可能導致未來失去聯邦潔淨能源補貼資格，美國主要太陽能安裝商、銀行與保險業者，近來已停止與至少 6 座由中國企業投資興建的美國太陽能面板工廠合作。

‌



這項政策變化，恐使美國超過三分之一太陽能製造產能面臨融資、接單與保險困境，也為川普一方面希望擴大美國製造業、一方面又要與中國脫鉤的政策，帶來新的矛盾與挑戰。

中國背景工廠遭市場避開 美太陽能供應鏈出現寒蟬效應

再生能源法律顧問、國際律師事務所 Norton Rose Fulbright 合夥人 Keith Martin 表示，政策模糊性正讓大量原本迫切需要資金支持的太陽能與儲能專案延後。

他說：「這確實正在拖住許多急需推進的太陽能與儲能專案融資。」

業界人士指出，問題並不在中國企業是否願意調整，而在美國財政部至今仍未公布完整執行細則，導致市場選擇採取最保守策略。

除了 Sunrun 外，北卡羅來納州屋頂太陽能公司 Palmetto(PTTTS-US) 也表示，目前同樣刻意避開具中國背景的製造商。

華爾街銀行與保險業縮手 補貼資格成最大變數

保險業態度甚至更為強硬。保險經紀公司 Marsh 稅務保險專家 Joyce 指出，部分保險公司已拒絕為相關企業提供稅務補貼風險保險，意味即使企業取得補貼，未來若資格被取消，也缺乏風險保障。

會計顧問公司 Baker Tilly 主管 Peter Henderson 表示，目前最具競爭優勢的企業，反而是那些一開始就沒有中國股權或控制關係的製造商。

目前受惠最大的包括美國本土太陽能龍頭 First Solar(FSLR-US)，以及韓國韓華集團旗下 Qcells 等業者。

川普要擴電網卻卡住太陽能 美國能源政策陷兩難

川普推動的「大而美法案」(One Big Beautiful Bill Act, OBBBA) 法案，已在 2025 年由共和黨主導國會通過。新法大幅削減拜登時期的綠能補貼，同時限制中國等「受關注國家」取得剩餘補貼資格。

法案規定，中國企業若持有相關工廠超過 25% 股權，或被認定具有「有效控制權」，將可能失去補貼資格。

儘管中國企業已試圖配合法規，包括出售股權、引進外部投資人，甚至重新談判智慧財產授權協議，但多數企業仍保留獲利分潤、技術授權或供應協議等財務連結，使市場仍不敢貿然合作。

根據能源顧問機構 Wood Mackenzie 資料，中國掌控全球約 80% 的太陽能設備製造能力，而目前美國約 66GW 的太陽能模組產能中，至少有 25GW 來自原本由中國企業投資或營運的工廠。

這代表，若監管不確定性持續，美國不僅可能失去近半新建產能，也可能重新依賴進口中國製太陽能設備，推升美國電價。

這與川普另一項政策目標形成衝突。隨著人工智慧資料中心快速擴張，美國電力需求正大幅增加，而電力產業專家普遍認為，搭配儲能系統的太陽能發電，是目前最快能補足新增供電缺口的方案。

Wood Mackenzie 分析師 Elissa Pierce 指出，中國企業目前真正完全與美國工廠切割者仍相當少，這也是市場遲遲不願恢復合作的主因。她表示：「真正完全脫鉤的中國製造商非常少。」