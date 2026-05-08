鉅亨網編譯段智恆 2026-05-08 20:00

日本黃金周期間疑似再度進場干預匯市，市場持續追蹤干預規模與效果。根據《彭博》周五 (8 日) 依據日銀 (日本央行 / BOJ) 往來帳戶數據所做分析，日本當局在本周首個交易日周四，可能並未進一步出手干預日元，顯示官方在連假期間多次疑似進場後，暫時按兵不動。

市場目前正試圖評估日本財務省最新一輪買進日元、支撐匯價的實際規模，並與 2024 年上一輪大規模干預行動進行比較。

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從日銀周五公布的預估數據來看，央行與貨幣經紀商對前一日國庫資金流向的預測差距不大，意味當天並未出現異常資金變動，也降低了官方再度進場干預的可能性。

不過，根據同日公布的修正後數據，日本政府在黃金周連假期間很可能已投入約 306 億美元 (約 8.65 兆日元)，用於支撐疲弱日元，規模略低於 2024 年同期約 9.79 兆日元。

日元兌美元匯率周三一度升抵 155.04 日元，創 10 周新高，但隨後漲幅收斂，市場重新將焦點放在 160 日元整數關卡。2024 年，日本官方便曾多次在接近該價位時進場干預。

不過，市場對日本央行初步數據與修正數據的可信度出現分歧。

部分貨幣經紀商認為，日本央行最初公布的預估數據，可能比後續修正值更能真實反映實際干預規模，因為後續數據往往會受到稅收、退休金支付等國庫資金流動干擾。

例如，日本央行將 5 月 7 日、即 4 月 30 日干預交割日的國庫資金流入規模，一口氣下修 1.5 兆日元，修正幅度異常大，引發部分分析師質疑應以哪組數據作為判斷依據。

Totan Research 研究員 Yuichiro Takai 指出，日銀作為外匯干預的執行單位，理論上在預估階段就應能較準確反映實際干預規模，後續修正更可能反映稅收或其他與干預無直接關聯的財政因素。