鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-28 12:20

日本銀行 (日銀，BOJ) 周二 (28 日) 維持基準利率不變，但上修核心消費者物價指數 (CPI) 預測，加上決策官員中支持升息的人數增為三人，日元兌美元應聲走揚。

日銀維持基準利率在 0.75% 不變，符合市場預期，但 2026 年度核心 CPI 漲幅從 1.9% 大幅上修為 2.8%，而 2026 年度的經濟成長預測則遭下修，從 1% 調降為 0.5%。

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在日銀上修通膨預測之後，日元匯率一度升值 0.3% 至 158.99 日元兌 1 美元，債券期貨下跌。

值得注意的是，值得注意的是，本次會議中支持升息的委員人數由 3 月時的一人增為三人，凸顯日銀內部立場正轉向鷹派。

最新決策反映出伊朗戰爭的不確定性及隨之而來的能源價格飆升，正使經濟前景蒙上陰影，也成為日銀在權衡通膨風險與經濟成長時，日益關注的焦點。

State Street Investment Management 高級固定收益策略師 Masahiko Loo 說：「日銀今日呈現『鷹派維持利率不變』，九名委員中有三名表達異議，這應被視為與控制通膨同等重要的匯率保衛戰。在國內通膨與成長展現韌性的情況下，此舉釋放出日銀對日元進一步走軟的忍受度正日益降低。」

市場焦點如今轉向日銀總裁植田和男在當地下午 3 點 30 分舉行的記者會，以尋求官員何時可能考慮進一步緊縮政策的線索。植田和男若釋出任何鷹派訊號，可能促使日元進一步遠離 160 關卡，也就是日本當局 2024 年最後一次干預匯市價位附近。

日銀表示，由於中東危機引發原油價格上漲，將透過貿易條件惡化等因素，侵蝕企業獲利和家庭實質所得，進而危及經濟成長。日本去年第 4 季驚險躲過連兩季萎縮的技術性經濟衰退，當時國內生產毛額 (GDP) 季增 0.3%、年增 1.3%。

在日銀決議出爐的幾小時前，日本財務大臣片山皋月再度向匯市投資人發出措辭強烈的警告，表示當局隨時準備好針對匯率波動採取必要的回應措施，顯示東京當局仍對影響匯率的投機行為保持高度警惕。

目前隔夜指數交換利率 (OIS) 隱含 6 月升息機率為 62%，而 9 月升息 25 個基點 (1 點) 的預期已完全反映在價格上。