鉅亨網編譯段智恆 2026-04-21 20:31

《彭博》周二 (21 日) 報導，日本銀行 (日本央行 / BOJ) 傾向在下周會議維持利率不變，主因中東局勢仍具高度不確定性，特別是美伊衝突發展，使決策官員認為暫無迫切升息必要。不過，內部仍維持偏鷹立場，強調一旦條件允許，將持續推動借貸成本上升。

知情人士指出，在經濟前景仍可能因地緣政治快速變動的情況下，決策層傾向觀望，預計 4 月 28 日會議可能將隔夜利率維持在 0.75%。但在金融環境仍相當寬鬆下，日本銀行仍將延續未來升息的政策方向，若經濟表現穩健，6 月升息的可能性將提高。

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儘管如此，部分官員仍支持在本次會議升息，理由是地緣政治衝擊可能推升物價壓力。另有報導指出，日本銀行正考慮在會議中大幅上修通膨預測。官員將持續觀察美伊衝突發展至最後一刻，才會做出最終政策決定。

市場方面，由於日本銀行總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 未釋出明確升息訊號，交易員已大幅下修對本次會議升息的預期。相較於前兩次升息前，決策層曾釋出強烈暗示，降低市場意外，本次訊號明顯不足。利率交換市場顯示，3 月底時仍有約 73% 機率預期本月升息，但隨著伊朗衝突升溫，預期持續降溫，截至週二僅剩約 8%。

然而，官員認為升息與否的決策並非市場想像般明確，內部仍存在不同看法。日本銀行也持續關注與市場溝通的挑戰，2024 年 7 月的升息曾讓部分投資人措手不及，並與當年夏季全球市場動盪產生關聯，引發外界批評。

分析指出，相較於美國與歐洲主要央行，日本銀行在政策辯論與對外溝通上更為複雜，原因在於日本實質利率仍顯著偏低。在通膨仍高於政策利率的情況下，日本銀行難以如其他央行般宣稱處於「中性觀望」階段。日本目前政策利率為七大工業國中最低水準。