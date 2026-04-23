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日元恐再崩？貝萊德警告：日銀一句話恐引爆貶值

鉅亨網編譯段智恆

《彭博》周四 (23 日) 報導，貝萊德 (BLK-US) 投資組合經理重川理惠 (Rie Shigekawa) 指出，若日本銀行 (日本央行 / BOJ) 未能在下一次政策會議中清楚向市場傳達升息路徑，日元恐面臨進一步貶值風險。她強調，隨著市場對日本央行短期內升息的預期降溫，決策層如何釋放政策訊號，將成為影響匯市走勢的關鍵。

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日元恐再崩？貝萊德警告：日銀一句話恐引爆貶值(圖：REUTERS/TPG)

重川理惠周四在東京出席彭博 New Voices 活動時表示，自中東戰事爆發以來，市場對日銀下周升息的預期已明顯減弱，因此總裁植田和男若無法有效傳達政策委員會仍傾向最快於 6 月升息的立場，恐對日元造成壓力。她指出，市場目前普遍仍認為日銀下一步行動將落在 6 月，但前提是政策溝通需維持一致性與前瞻性。


市場人士普遍預期，日銀下周將維持利率不變。知情人士本周透露，官員傾向暫時按兵不動，但仍承諾在適當時機逐步提高借貸成本。《彭博》調查亦顯示，多數經濟學家預測下一次升息時間點將落在 6 月。

曾任日本央行政策委員的白井早由里 (Sayuri Shirai) 也對日元走勢表達相同憂慮。她在同場活動中表示，下周會議其實是升息的良好時機，有助於抑制當前「過度疲弱」的日元，並減輕家庭購買力受損的壓力。她指出，若央行選擇延後升息，市場情緒將成為關鍵觀察指標，一旦投資人認為日銀落後於情勢、缺乏升息意願，可能進一步引發日元貶值。

目前日元兌美元匯率約在 159.7 水準附近徘徊，若匯價持續走弱，恐加劇通膨壓力，特別是在伊朗衝突推升能源成本的背景下。兩位專家也提到，日銀近期在政策溝通上的轉變令人意外，儘管中東局勢升高經濟不確定性，但市場對央行訊號的一致性仍高度敏感，未來政策表述如何拿捏，將成為左右匯率與通膨預期的重要因素。
 


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