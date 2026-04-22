鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-22 10:42

在中東局勢導致能源供應緊張的背景下，日本政府四面出擊，加緊推進能源外交，在全球尋找能源替代。

中東局勢緊張，日本全球四處找油。（圖：Shutterstock）

據《日經亞洲評論》周一（20 日）報導，日本首相高市早苗預計本月晚些時候訪問澳洲。澳洲是日本最大液化天然氣海外供應國，預計能源合作將成為高市早苗訪澳的核心議題。

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幾乎同期，日本外相茂木敏充也將啟程訪問非洲，行程包括非洲最大能源生產國之一安哥拉。本月茂木敏充還分別與沙烏地阿拉伯和阿曼外交大臣舉行會談。上述兩國均有港口可繞過荷姆茲海峽。

除此之外，日本還將目光投向中亞和拉丁美洲等主要能源國家。《日經亞洲評論》稱，對日本而言，中亞意味著新的石油來源地，且日本與該地區已有合作基礎。

日本外務省一名官員表示，正與經濟產業省、民間企業及合作方協同，「研究從中亞採購能源的可行方案」。

日本正在與巴西、阿根廷等國進行工作層面磋商，探索能源合作的可能性。之前日本幾乎沒有從拉丁美洲進口過石油。

日媒認為，上述舉措體現出的緊迫感，折射出日本在化石能源上高度依賴進口的現狀。中東局勢導致的能源困境，給日本再次敲響警鐘，促使其重新致力於尋求更加多元化的能源供應來源。

數據顯示，日本 94% 原油進口來自中東，且幾乎全部需經荷姆茲海峽運輸。中東衝突局勢升級後，日本加大了對美國石油的進口。

日媒認為，在日本能源多元化戰略中，美國成為首選。2025 年美國在日本原油進口總量中僅佔 4%，預計今年 5 月的進口量將達到去年同期的四倍。

總部位於迪拜的政策研究機構——觀察家研究基金會中東分部能源與氣候領域研究員巴克希在近日的一篇報告中表示，日本煉油廠均為加工中質、重質酸性原油而建造，而波斯灣出口的正是這類原油。這種匹配度使日本多年來一直依賴該地區能源供應。

此外，福島核事故後，日本轉向化石能源，進一步加劇了日本對中東的依賴，也使得能源供應的脆弱性更為突出。

巴克希認為，日本對中東的依賴是結構性，而非單純戰略層面的問題。這種依賴關係錯綜複雜，沒有任何一項政策能夠迅速化解。