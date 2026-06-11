鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-11 11:00

知名放空投資人、Kynikos Associates 創辦人查諾斯 (Jim Chanos) 周三 (10 日) 對即將掛牌的太空探索公司 SpaceX 提出質疑，認為其首次公開發行 (IPO) 估值建立在「希望與夢想」之上，難以合理支撐目前驚人的市值。

放空大師查諾斯潑冷水！SpaceX近2兆美元估值難自圓其說：這是一場「希望與夢想IPO」 (圖:Reuters/TPG)

SpaceX 預定本周五在紐約掛牌上市，此次募資規模達 750 億美元，估值高達 1.75 兆美元。若順利完成，將成為史上最大 IPO 案，規模約為 2019 年沙烏地阿拉伯石油公司 (Saudi Aramco) 上市案的近三倍。

‌



在 2001 年準確預測並成功放空恩隆倒閉事件而聲名大噪的查諾斯，在紐約 iConnections 會議上說：「以未來五年的任何合理假設來看，我不認為這家公司值 1.75 兆美元。」

他指出：「一家年營收 190 億美元、自由現金流仍為負數的公司，卻要進行 750 億美元 IPO，估值接近 2 兆美元。這根本是一場『希望與夢想 IPO』(hopes-and-dreams IPO)。」

市場對 SpaceX 瞄準的 1.75 兆美元估值，加上公司治理問題一直存在疑慮，因此部分分析師認為具備放空理由。

不過，在近期多家市值上兆美元科技巨頭股價持續大漲的情況下，許多放空機構對直接做空 SpaceX 仍抱持觀望態度。原因在於，過去押注這類熱門科技股下跌的投資人已蒙受不小損失，而 SpaceX 未來也可能躋身兆元市值俱樂部。

雖然查諾斯並未明言將立即放空 SpaceX，但他對 IPO 定價顯然抱持高度懷疑。

查諾斯說：「我們可以編出任何故事來合理化這個估值——火星殖民地、地下工廠隧道、太空資料中心等等。在多頭市場裡，市場會給承諾溢價，在空頭市場裡，市場則會對現實打折。」

特斯拉放空者慘賠 270 億美元

根據 S3 Partners 統計，自 2021 年 6 月以來，特斯拉放空部位累計帳面虧損已達 270 億美元，其中包括直接做空特斯拉股票，以及因應特斯拉納入標普 500 指數而建立的避險部位。

過去 10 年，特斯拉股價累計漲幅超過 2500%。

不過查諾斯認為，SpaceX 與特斯拉是「完全不同的動物」：SpaceX 目前估值約為營收的 90 倍，而特斯拉約為 14 倍。

查諾斯：資料中心其實是門爛生意

除了質疑 SpaceX 估值外，查諾斯也對資料中心產業前景表達悲觀看法，他表示，資料中心本質上是「一門爛生意」，資本報酬率只有偏低個位數水準。

查諾斯自 2022 年起便持續看空資料中心營運商。他認為，無論是傳統資料中心業者、或近年興起的 Neocloud 業者，本質上更接近不動產投資信託 (REITs) 或設備租賃公司，而非高成長科技企業。這些公司向輝達 (NVDA-US) 等供應商採購高階 AI 晶片，再出租給大型雲端服務商(hyperscalers)，因此面臨龐大的折舊壓力，且缺乏定價能力。

查諾斯表示：「這些企業本質上是價格接受者 (price takers)，不應享有比掌握硬體供給的半導體公司更高的估值倍數。」

查諾斯同時對近來熱門的太空資料中心概念提出質疑。

他表示，雖然技術上可行，但相關計畫面臨龐大的發射成本、維護難題、保險支出以及備援系統需求，商業模式未必合理。