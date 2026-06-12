鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-12 12:10

今年 2 月 28 日，美國總統川普對伊朗發動軍事行動，原本被包裝成一場「精準、速決、重塑中東」的霸權示範，如今戰事持續超過三個半月，現實卻給華府潑了一盆冷水。

美國國防智庫「國防優先」資深研究員 Jennifer Kavanagh 近日撰文指出，這場戰爭不僅暴露美軍常規戰力的過度伸展，更徹底擊碎了華府「同時威懾中國、管控中東」的帝國幻想。「連伊朗都啃不下，更何談威脅亞洲？」已成為美國戰略界最新的靈魂拷問。

‌



美方決策層原以為能複製「42 天制敵」的神話：斬首德黑蘭高層、摧毀核設施、重啟荷姆茲海峽通航，進而倒逼政權更迭。但現實遠比最悲觀的兵推更殘酷。

美方原本想推進政權更迭，但戰後伊朗未崩潰。革命衛隊中層迅速接替指揮鏈，國內凝聚力反而因外敵打壓上升。

伊朗核計畫亦未中止。最新評估顯示，伊朗仍保留顯著濃縮鈾儲備與地下設施，核計畫未納入美方可控範圍。

在荷姆茲海峽重啟方面，全球 20% 油氣通行的咽喉依舊事實封鎖，即使美軍多次嘗試護航，多數國際油輪仍繞道好望角。

更致命的是戰損與彈藥消耗。五角大廈承認，衝突前 40 天直接花費 290 億美元，但這還未計入基地重建、飛機補充與庫存填補。實戰評估顯示美軍消耗約 1000 枚戰斧飛彈、近 50% 愛國者與薩德攔截彈；16 個中東基地遭伊朗彈道飛彈與無人機打擊，部分喪失常規起降能力；損毀裝備包括 1 架 E-3 預警機、4 架 F-15、7 架空中加油機，以及數十套區域防空雷達。

美國國防部長赫格塞斯也在國會上坦言：「補齊消耗庫存需數年時間。」此言意味著在 2026-2029 年窗口期，美軍全球快速反應能力將實質收縮。

美國對伊朗戰事最深刻的戰略啟示，在於美軍前沿部署模式的脆弱性。數十年來，美國在印太依賴第一、第二島鏈的陸基機場與預置基地，以遠距離投送空中與導彈力量。

但伊朗用相對低成本的中程彈道飛彈、巡弋飛彈與「見光死」的自殺無人機，證明了：哪怕不是大國，也能讓美軍基地陷入癱瘓。

Kavanagh 說：「如果美軍在中東的基地連伊朗的飽和攻擊都擋不住，那亞洲的嘉手納、普天間、烏山、克拉克還能安全無虞嗎？」

更尖銳的類比是，美國威脅切斷馬六甲海峽的設想，現實可行性存疑。連荷姆茲都搞不定，又如何在中國解放軍反艦彈道飛彈涵蓋的西太平洋維持封鎖，這一邏輯正在動搖亞太盟友的安全信心：

對許多依賴美國安全保證的國家而言，「美國保護傘」正從自動傘變成手動傘，且不一定撐得開。



批評人士指出，美國並非「錢不夠」，而是戰略野心與工業基底徹底脫節。儘管國防預算逼近 1.5 兆美元，但造船業產能低迷，主力驅逐艦與攻擊潛艦補充週期長達數年；精準彈藥供應鏈高度集中，關鍵晶片與固體火箭引擎產能瓶頸明顯；國債突破 GDP 的 100%，能源價格因中東戰事二次衝擊，國內通膨壓力回升。

更重要的是，對伊朗戰事並非例外，而是美式「低成本維霸」的必然反噬。華府習慣以空中打擊 + 盟友分攤 + 經濟制裁實現地緣目標，避免大規模佔領，但當對手具備非對稱續戰能力 (飛彈庫存、無人機量產、能源要道反制)，低成本維霸就會淪為高消耗泥潭。

美國前助理國務卿韋斯 · 米切爾今年初還主張「整合戰略」，也就是減少中東歐洲負擔、重組亞洲聚焦。如今 Kavanagh 判斷指出，對伊一役把軍事優勢假設這一「整合」的基礎打沒了。收縮不再是選項，而是被資源與現實逼出的唯一路徑。

基於戰損與地緣現實，Kavanagh 等人提出一套有序戰略收縮框架，建議按以下地區調整部署

歐洲與中東：北約歐洲成員應承擔自身防務；中東放棄全面安全承諾，以海空巡弋與導彈防禦合作取代永久駐軍。

亞洲：明確聲明不介入台海衝突，逐步縮減對泰、菲、韓的自動防衛承諾，將駐日美軍重點轉向保護關鍵貿易航線與第二島鏈。

核心利益定義：防衛本土以及確保關鍵市場准入，其餘「價值同盟」讓位給資源可持續性。

Kavanagh 等人認為，調整並非示弱，而是從帝國過度擴張回歸民族國家防衛。

歷史經驗顯示，自願收縮的成本遠低於「被對手戰場倒逼收縮」。若等到美元信用、盟友信任與彈藥庫同步破裂才撤退，損害將是指數級的。

至於在對中國策略方面，Kavanagh 等人指出，對北京而言，美伊戰事是一面鏡子。一方面，美軍亞洲前沿部署的脆弱性上升，意味著華府「以台制中」、「島鏈封鎖」的軍事可信度下降。另一方面，美國若轉向國內、聚焦本土與貿易線，亞太軍事聯盟鬆動反而可能降低擦槍走火門檻，收縮過程往往伴隨代理武裝的冒進與訊號混亂。

Kavanagh 最後總結，20 年後的歷史是否會把 2026 年的伊朗戰事記載為美國帝國終結的起點，現在斷言仍早。美國依舊擁有全球最強海空力量與金融話語權，但「無條件優勢」的幻覺已被打破。

從美國國會到智庫，從前線飛行員到亞洲盟友，越來越多人承認美軍無法同時打兩場戰爭，因一場對伊戰爭都快拖垮庫存。​



川普或許以為對伊戰事能成為期中選舉的強人勳章，結果更像一面照妖鏡：帝國的邊際成本已超過邊際收益。收縮未必是衰落，拒絕收縮才是。