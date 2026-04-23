鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-23 19:36

綜合外媒周四 (23 日) 報導，串流影音巨擘 Netflix(NFLX-US)宣布啟動新一輪高達 250 億美元的庫藏股計畫，在財測表現疲弱、股價近期明顯回檔之際，透過資本回饋穩定市場信心。

財測翻車後反擊！Netflix啟動250億美元庫藏股計畫 出手穩股價(圖：REUTERS/TPG)

根據該公司周四提交的監管文件，董事會已核准該計畫，且未設下執行期限；此舉是在 2024 年 12 月既有回購授權基礎上追加，當時尚有約 68 億美元額度可用。截至今年 3 月，Netflix 已回購約 1,350 萬股、金額約 13 億美元。

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消息公布後，Netflix 股價於紐約盤前交易小幅上漲約 1% 至 1.5%，顯示市場對回購計畫反應偏正面。

不過，公司股價自 4 月 16 日公布財報與展望以來已累計下跌逾 13%，主因第二季財測不如市場預期，加上共同創辦人兼董事長哈斯汀 (Reed Hastings) 宣布將於 6 月退出公司，引發投資人疑慮。

此次加碼回購，也被視為 Netflix 在大型併購失利後重新調整資本配置的重要訊號。該公司先前已退出對華納兄弟探索 (WBD-US) 資產的收購競逐，相關交易規模一度高達 720 億美元，市場原先擔憂若交易成真將大幅推升負債水準。隨著併購案告吹，Netflix 轉而回歸內生成長與股東回饋策略，並曾因相關交易終止取得約 28 億美元的解約金。

在策略轉向上，Netflix 近期積極推動多項成長布局，包括收購由演員班艾佛列克 (Ben Affleck) 創立的 AI 影像技術公司 InterPositive、調漲美國訂閱價格，以及推出兒童遊戲應用程式。市場分析師普遍預期，公司將進一步聚焦廣告、直播節目與體育內容等領域，特別是擴大含廣告訂閱方案規模，被視為未來營收成長的關鍵動能。