鉅亨網編譯段智恆 2026-04-24 03:30

隨著中東戰事推升能源價格、通膨壓力升溫，市場預期歐洲央行 (ECB) 可能於 6 月啟動升息，以防止能源衝擊進一步擾動歐元區經濟。不過，多數經濟學家對後續政策路徑仍缺乏共識，顯示決策環境仍充滿不確定性。

歐洲央行要升息了？關鍵時間點曝光(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》於 4 月 17 日至 23 日的調查，在受訪的 85 位經濟學家中，除一人外，其餘皆預期歐洲央行將在 4 月 30 日會議維持存款利率於 2% 不變。但有 44 人預測 6 月將升息 1 碼至 2.25%，略高於預期按兵不動的 40 人，顯示市場對升息的看法逐漸分歧。與上月相比，當時多數經濟學家仍預期全年不會升息，如今預期已出現明顯轉變。

‌



能源衝擊推升通膨 ECB 面臨升息壓力

分析指出，油價在中東衝突持續近兩個月後顯著上揚，布蘭特原油本月均價接近每桶 100 美元，高於歐洲央行 3 月預測的 90 美元基準情境，進一步推升通膨。歐元區通膨率已由 2 月的 1.9% 升至 3 月的 2.6%，市場預期未來三季平均將略高於 3%，全年約為 2.7%，與央行預測大致一致。

儘管通膨壓力上升，歐洲央行官員仍對短期內立即升息持保留態度，認為目前尚無充分證據顯示能源成本已全面傳導至核心物價。不過，部分經濟學家認為，央行難以等待第二輪通膨效應完全顯現，否則可能錯失政策時機。瑞銀 (UBS) 經濟學家指出，歐洲央行可能採取預防性升息策略，在 6 月與 9 月各升息一次。

成長動能疲弱 政策路徑分歧加劇

另一方面，經濟前景仍顯疲弱，限制歐洲央行政策操作空間。調查顯示，歐元區今年各季經濟成長預估僅約 0.2%，全年成長率預測為 0.9%，低於先前預估的 1.2%。德國與法國今年成長率分別為 0.7% 與 0.9%，亦較先前預測下修。

分析人士指出，歐洲央行在抑制通膨與避免經濟過度放緩之間面臨兩難。美國銀行 (BAC-US) 經濟學家表示，央行傾向避免重蹈 2011 年過快升息、加劇歐債危機的覆轍，因此更可能延後至 6 月再行動，以取得更多政策彈性。

目前市場對後續政策方向看法分歧，約有 40% 的經濟學家仍預期今年不會進一步升息，另有 34 人認為年底前至少還會再升息一次。部分觀點指出，若油價維持在每桶 100 美元附近且通膨預期未失控，歐洲央行可能選擇觀望，暫緩進一步緊縮。