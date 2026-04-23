鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-23 19:00

全球半導體領導廠商意法半導體 (STMicroelectronics) 周四 (23 日) 公布的第一季財報表現強勁，營收與獲利均超出市場預期，帶動公司股價在巴黎早盤一度大漲 10%。隨著人工智慧 (AI) 浪潮席捲全球，意法半導體憑藉與科技巨頭的策略合作，成功在數據中心與 AI 基礎設施領域占據重要地位。

財務表現與市場反應

‌



意法半導體第一季淨營收達 31.0 億美元，高於分析師預期的 30.6 億美元，較去年同期增長 23%。毛利率為 33.8%，營業利潤為 7,000 萬美元 (非 U.S. GAAP 準則下為 1.71 億美元)。

執行長 Jean-Marc Chery 表示，儘管宏觀經濟仍具不確定性，但市場需求持續改善，訂單量強勁且通路庫存已回歸正常水準。此外，營收表現亦受惠於蘋果 (AAPL-US) 等大客戶的持續需求。

AI 布局與策略性收購

AI 業務已成為意法半導體扭轉局勢的關鍵。該公司於第一季與亞馬遜 (AMZN-US) AWS 簽署了價值數十億美元的多年期合作協議，成為其雲端與 AI 數據中心基礎設施的戰略供應商。同時，公司也與輝達 (NVDA-US) 達成合作，將感測與控制技術融入機器人生態系統。

Chery 預估，2026 年來自 AI 數據中心的營收將超過 5 億美元，並於 2027 年突破 10 億美元大關。

在收購方面，意法半導體於 2026 年 2 月完成了對 NXP MEMS 感測器業務的收購，此業務在本季度貢獻了約 4,000 萬美元營收，進一步強化了其在汽車安全與工業應用領域的感測能力。

未來展望與轉機

展望未來，意法半導體預計第二季營收將達到 34.5 億美元，遠高於市場預期的 32.1 億美元。