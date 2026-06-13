鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-13 15:40

美國與伊朗傳出即將簽署和平協議，投資人也開始思考：消息正式公布後，哪些資產最值得布局？不妨看看這份由美銀 (BofA) 首席投資策略師哈奈特 (Michael Hartnett) 提出、反市場操作的「和平受惠股清單」。

美銀：若美伊達成和平協議 這些資產有望成最大受惠者 (圖:Shutterstock)

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在這些資產中，又以今年遭受重創的新興市場貨幣最具反彈潛力，例如印度盧比與印尼盾。

哈奈特指出，美國總統川普應該會加快推動美伊和解進程，因為推升資產價格符合他的「美國優先」(America First) 政策。

他認為川普面臨相當大的壓力，目前通膨施政支持率已跌至 27%，甚至低於前總統拜登，而美國原油庫存降至 45 年低點，本周公布的消費者物價指數 (CPI) 年增率超過 4%

美銀表示，這些因素都讓川普更有動機盡快結束衝突，以壓低油價並改善民意支持度。

REITs 與消費股率先反映利多

哈奈特團隊指出，部分市場已提前反映和平預期。

代表美國 REITs 的 Vanguard 房地產 ETF(VNQ-US) 本周創下波段新高，今年以來累計上漲 9%。

另一方面，代表非必需消費類股的 SPDR 非必須消費類股 ETFETF(XLY-US)，也已較 4 月低點反彈超過 10%。

黃金與比特幣有望迎來反轉

美銀認為，黃金與比特幣近期經歷大規模去槓桿化後，反而具備反彈條件。

今年到目前為止，比特幣 2026 年累計下跌 27%，黃金下跌約 2%，而且兩者目前仍處於相對低檔區間。

哈奈特指出，近期美元走強也是造成黃金與比特幣遭拋售的重要原因之一。

另一方面，歐洲股市目前雖然已回到美伊衝突爆發前水準，但由於高度依賴進口能源，今年 4 月期間曾一度重挫 10%。

新興市場部分，印度與印尼同樣因能源價格飆升以及原油供應緊張而受到衝擊。今年以來，印度盧比兌美元貶值 5%，印尼盾兌美元下滑 6.5%，一旦油價回落，這些貨幣有機會出現補漲行情。

美銀仍維持短線保守態度

雖然提出和平受惠名單，但哈奈特並未全面轉多。他表示，美銀自有的「牛熊指標」(Bull & Bear Indicator) 目前仍處於 8.8 分 (滿分為 10 分)，持續發出「賣出」訊號。

自 2002 年以來，該指標共出現 17 次賣出訊號，正確率約 60%，全球股市在隨後二到三個月平均下跌約 2% 至 3%。