鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-13 15:20

AI晶片股回檔該逃嗎？分析師點名輝達、博通與Cerebras。(圖：Shutterstock)

根據《The Motley Fool》報導，Cerebras 數週前正式掛牌上市，IPO 定價 185 美元，首日開盤即跳升至 350 美元，氣勢如虹。

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然而，熱潮過後，自上市次日、5 月 15 日起，股價已累計下跌約 18%。

Cerebras 主打「晶圓級晶片」技術，每片晶片面積約相當於一個餐盤大小，可將原本需要一整組 GPU 叢集的運算能力整合進單一大型晶片，與輝達等傳統晶片廠商將單一晶圓切割成數百片小型處理器的做法截然不同。

Cerebras 主張，這項技術在 AI 推論階段效率更高，更契合 AI 發展的下一個階段。

就基本面而言，Cerebras 目前尚未在 GAAP 準則下實現獲利，且股價營收比高達 97 倍，遠超科技類股平均約 8 倍的水準，風險不可忽視。

但另一方面，OpenAI 已承諾未來數年將斥資 200 億美元採購其處理器，亞馬遜 (AMZN-US) AWS 也已將其整合進雲端 AI 服務。

分析指出，如果未來有更多企業轉向採用 Cerebras 的技術，那麼持有這家創新 AI 公司的小部位投資，仍有機會帶來可觀回報。

博通：財報未如預期引發賣壓，修正恐屬過度反應

博通過去 12 個月股價累計上漲 55%，但在 6 月初公布第二財季財報後，股價明顯回落。

值得注意的是，博通財報數據本身並不悲觀。非 GAAP 每股盈餘 2.44 美元超越市場預期，AI 半導體營收更年增 143% 達 108 億美元，管理層也重申全年 AI 晶片銷售額將達 1,000 億美元的目標。

然而，投資人原本期待管理層上調展望，加上總營收 222 億美元略低於分析師平均預估的 222.7 億美元，引發失望性賣壓。

分析認為，博通此番跌勢屬於反應過度。博通的特殊應用積體電路（ASIC）在 AI 運算領域扮演不可替代的角色，讓 Alphabet(GOOGL-US) 、Anthropic、OpenAI 及 Meta 等科技巨頭得以針對自家 AI 模型量身訂製處理器。

此外，其半導體毛利率維持約 70% 的高水準，帶動淨利年增 88% 至 93 億美元。

分析稱，股價回調後，博通本益比已從數週前約 88 倍降至約 65 倍，估值壓力有所舒緩，長線持有邏輯依然成立。

輝達：競爭加劇引發疑慮，但霸主地位短期難以撼動

身為 AI 晶片龍頭，輝達同樣面臨市場質疑。隨著超微半導體 (AMD-US) 、博通及 Cerebras 相繼推出替代方案，加上外界擔憂科技巨頭大規模 AI 基礎建設投資熱潮難以為繼，部分投資人選擇獲利了結。

不過，分析指出，輝達目前仍掌握資料中心 GPU 市場約 88% 的市占率，領先優勢顯著。

同時，公司也積極布局 AI 的下一個應用浪潮。從個人電腦、自動駕駛汽車到機器人，輝達相信自主運算需求將全面滲透各類裝置，意味著 AI 算力市場的天花板遠未到來。