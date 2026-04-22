鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-22 19:10

多家外媒報導，摩根大通 (小摩) 最新報告顯示，在企業獲利前景轉趨樂觀與人工智慧題材再度升溫帶動下，已上調標普 500 指數年終目標至 7600 點，並認為在特定情境下，不排除上看 8000 點。

由 Dubravko Lakos-Bujas 領導的策略師團隊指出，第一季財報季表現有望優於前一季，整體市場的共識獲利仍存在上修空間。儘管近期財測上調主要集中在科技與能源族群，但隨著基本面未見惡化，市場評價具備進一步擴張條件。

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報告指出，摩根大通約一個月前因地緣政治風險，將標普 500 目標自 7500 點下調至 7200 點，但當時並未調整每股盈餘預估。如今隨市場回穩與風險情緒降溫，策略團隊重新上調指數預測，並認為若中東局勢快速緩解，標普本益比可望由目前約 22 倍回升至 23 倍，進一步推升指數挑戰 8000 點。

標普週二 (21 日) 收黑 0.63%，報 7,064.01 點，目前距離 8000 點仍有一段距離，後續走勢仍需上漲約 13.25% 才有機會觸及該目標。

策略師表示，市場近期出現約 10% 的回檔，策略師認為這並非壞事，反而是一種有助於行情延續的「整理過程」。(這類修正有助於降低市場過熱風險，讓籌碼結構更穩定，為後續上漲奠定基礎。)

此外，人工智慧題材熱度明顯回溫，目前投資人對 AI 相關股票的關注程度，已回到 2025 年上半年的高峰水準。

小摩報告並點名 Anthropic 尚未發布的 Mythos 模型為重要催化因素，帶動 AI 產業預期升溫。自 4 月 7 日以來，標普 500 中約 66% 的 AI 相關公司表現優於大盤，同時市場也關注 OpenAI 即將推出的新產品進展，顯示 AI 技術與商業化速度持續加快。

在就業面方面，策略團隊指出，市場對 AI 取代部分工作 (尤其是軟體工程) 的擔憂已暫時降溫，企業招聘活動出現回升跡象。

不過摩根大通也提醒，股市短期走勢仍可能出現震盪。儘管地緣政治風險已顯著降溫，但局勢仍存在不確定性，加上指數自低點快速反彈，市場可能先進入整理階段，再延續上行趨勢。