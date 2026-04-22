Google推第八代TPU 訓練與推論分離 今年稍晚上市 挑戰輝達地位

鉅亨網編譯許家華 2026-04-23 00:27

Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 宣布推出第八代張量處理單元 (TPU)，首度將人工智慧 (AI) 模型訓練與推論運算拆分為兩款專用晶片，藉此提升效能並強化在 AI 硬體領域對輝達 (NVDA-US) 的競爭力。兩款新晶片預計將於今年稍晚上市。

（圖：REUTERS/TPG）

Google 指出，隨著 AI 代理 (AI agents) 需求快速成長，市場對訓練與推論運算的差異化需求日益明顯，因此決定將兩者分離設計。Google 資深副總裁暨 AI 與基礎設施首席技術長阿明・瓦赫達特表示，專用化晶片將更能滿足不同工作負載需求並提升整體效率。

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競爭對手輝達亦持續推進新產品布局。該公司今年 3 月表示，其即將推出的晶片將結合以 200 億美元收購 AI 晶片新創 Groq 的技術，使模型能更快速回應使用者問題。儘管 Google 本身仍是輝達的重要客戶之一，但同時也透過 TPU 向雲端客戶提供替代方案。

全球科技巨頭正加速投入客製化 AI 晶片開發，以提升效率並滿足特定應用場景需求。蘋果 (AAPL-US) 多年來已在 iPhone 自研晶片中整合神經網路引擎；微軟 (MSFT-US) 於今年 1 月推出第二代 AI 晶片；Meta Platforms(META-US) 則於上週宣布與博通 (AVGO-US) 合作開發多款 AI 處理器。

Google 在 AI 晶片領域布局較早，早在 2015 年即開始使用自研處理器運行 AI 模型，並於 2018 年對外提供雲端租用服務。同年，亞馬遜 AWS 推出用於 AI 推論的 Inferentia 晶片，並於 2020 年發布訓練用 Trainium 處理器。市場研究機構 DA Davidson 分析師於去年 9 月估計，TPU 業務結合 Google DeepMind AI 部門的價值約達 9000 億美元。

儘管競爭日趨激烈，目前仍無企業撼動輝達在 AI 晶片市場的主導地位。Google 此次亦未直接與輝達產品進行效能對比。不過公司表示，新一代訓練晶片在相同價格下，效能較去年 11 月推出的第七代 Ironwood TPU 提升 2.8 倍，而推論晶片效能則提升約 80%。

在記憶體架構方面，輝達即將推出的 Groq 3 LPU 將大量採用靜態隨機存取記憶體 (SRAM)，該技術亦被申請上市的 AI 晶片公司 Cerebras Systems 採用。Google 新推出的推論晶片 TPU 8i 同樣導入 SRAM 設計，每顆晶片配備 384MB SRAM，為 Ironwood 的三倍容量。

桑達爾 · 皮查伊表示，此次新架構旨在提供高吞吐量與低延遲，以支援數百萬個 AI 代理同時運行，並維持成本效益。