鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-13 15:18

史上最大規模 IPO 案、馬斯克旗下的太空探索公司 SpaceX(SPCX-US)於周五正式掛牌美股，首日股價大漲 19% 至 161.11 美元，市值突破 2.1 兆美元，一舉躍升為美國第六大上市公司。在全球瘋搶中，台灣壽險公司也不缺席，富邦金 (2881-TW) 今 (13) 日代子公司富邦人壽發布重訊，公告在超額認購高達 5 至 6 倍的激烈競爭下，最終確認獲配 5 萬股普通股，斥資 675 萬美元(約合新台幣 2.14 億元)。

這項交易由富邦人壽董事長於今年 6 月 9 日核決，並於 6 月 12 日確認最終獲配結果。相較於 6 月 9 日初次公告時所設定的「申購金額上限 6 億美元」，最終實際獲配金額為 675 萬美元。交易經紀商為高盛國際，相關經紀費用為 0 美元。

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根據重訊內容，在本次交易完成後，富邦人壽將累積持有 SpaceX 50000 股普通股，持股比例約為 0.0007%，目前無權利受限情形。而富邦金控本身則未持有任何 SpaceX 股份。

針對本次投資，富邦人壽表示，資金來源皆為自有資金，投資具體目的主要是依據保險法之規定，作為壽險資金的長期運用。本案也委由宏維會計師事務所賴佳誼會計師出具意見書，會計師並未出具非合理性意見。

雖然富壽實際獲配的 675 萬美元額度與最初申購上限有落差，但富邦金董事長蔡明興昨 (13) 日出席股東會受訪時，對這筆投資展現極大信心。他強調，富邦人壽看好的是其長期前景，即使短期股價可能因高估值而有所震盪，但如果放眼 3 到 10 年，SpaceX 的發展前景絕對不可限量。

他直言，這是一家非常特殊且罕見的「太空產業獨占領導者」，擁有多項難以被超越的關鍵優勢。旗下星鏈 (Starlink) 獲利極其強勁，目前全球僅 1000 萬用戶，一年就能賺到 40 多億美元。