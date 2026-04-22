鉅亨網編譯段智恆 2026-04-22 21:20

根據《Aljazeera》周三 (22 日) 報導，中東局勢再添變數。伊朗革命衛隊 (IRGC) 宣布，在荷姆茲海峽扣押兩艘外國商船並押往伊朗沿岸，理由是相關船隻未經協調進入該戰略水道、違反航行規範。此舉發生在美國總統川普宣布延後對伊朗軍事行動、並考慮延長停火之際，使區域緊張情勢再度升溫。

英國海事貿易行動中心 (UKMTO) 指出，事件前一日，一艘貨櫃船在阿曼外海遭伊朗炮艇開火。船長通報稱，該船先遭革命衛隊船隻接近，隨後遭射擊，造成艦橋嚴重受損，但未引發火勢或環境污染，船員均安全無傷。英國海事安全公司表示，該船懸掛賴比瑞亞國旗，並曾被告知可通行荷姆茲海峽，但伊朗媒體則稱其無視警告。

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伊朗方面表示，此次扣押行動亦與美方先前在阿曼灣攔截一艘伊朗商船有關。伊朗國營媒體指控美國違反停火協議，並稱其對伊朗船隻開火、癱瘓導航系統，構成「武裝海盜行為」。革命衛隊稍早也警告，所有船隻與油輪通過荷姆茲海峽，須取得伊朗方面許可與協調。

荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，約占全球近兩成石油供應通過此處。分析指出，伊朗持續強化對該水道的控制，意在提升在談判中的籌碼，甚至可能考慮對通行船隻收取過境費用。

川普稍早在社群平台表示，應巴基斯坦軍方與政府請求，美方將暫緩對伊朗的軍事攻擊，並給予德黑蘭時間提出統一立場。不過他同時強調，美國對伊朗港口的海上封鎖仍將維持，軍方也已被指示保持高度戒備。

有分析指出，德黑蘭目前釋出正反訊號，一方面強調不會在被迫條件下談判，另一方面又未完全關閉對話空間。由於雙方在談判條件上仍存在明顯分歧，加上彼此長期缺乏信任，使停火前景仍充滿不確定性。