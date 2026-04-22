鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-22 21:00

波音 (Boeing) 周三 (22 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第一季 (截至 3/31) 財報，虧損幅度小於市場預期，顯示這家美國飛機製造商在歷經疫情與多年營運危機後，復甦動能持續增強。財報顯示，波音第一季淨損為 700 萬美元，較去年同期的 3,100 萬美元明顯收斂；經調整後每股虧損為 0.2 美元，也優於市場預估的 0.83 美元虧損。

〈財報〉波音首季虧損優於預期 交機回升帶動復甦動能(圖：REUTERS/TPG)

圖：波音財報

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受財報激勵，波音 (BA-US) 股價盤前上漲約 3%。執行長歐特伯格 (Kelly Ortberg) 表示，公司正逐步改善營運表現，並持續強化企業文化與客戶信任，同時將訂單積壓規模推升至接近 7000 億美元。

交機與營收回升 現金流壓力仍在

波音第一季營收年增約 14%，達 222 億美元，主因商用飛機交付量提升至 2019 年以來同期最高水準，達 143 架，年增約 10%。其中商用飛機部門營收成長 13% 至 92 億美元，但仍出現約 5.63 億美元營運虧損。

圖：波音財報

儘管營運表現改善，波音第一季仍出現約 14.5 億美元現金流出，優於市場預估的 26 億美元，但顯示資金壓力尚未完全解除。現金消耗主要來自於擴充 787 與 737 MAX 產能、推進 777X 及 737 MAX 7 與 MAX 10 等機型認證進度。

目前 737 系列機型產量約為每月 42 架，波音預期年底前可提升至每月 47 架。公司也持續推進 737 MAX 7 與 MAX 10 的認證作業，預計今年完成，並於 2027 年開始交付。此外，針對先前影響認證的引擎防冰系統問題，波音已展開測試飛行。

然而，生產過程仍面臨挑戰，包括部分 737MAX 因線路問題需返工，以及 787 夢幻客機受座椅與內裝供應短缺影響而延遲交付，加上整合 Spirit AeroSystems 的挑戰，也對短期表現造成壓力。

國防與服務業務撐盤 地緣政治帶動需求

波音國防與太空業務表現強勁，第一季營收年增 21% 至 76 億美元，獲利同步成長，受惠於全球軍事支出增加。該部門也參與美國國家航空暨太空總署 (NASA)Artemis II 登月任務，其太空發射系統(SLS) 火箭成功升空。

此外，波音去年獲得美國首款第六代戰機 F-47 合約，並入圍美國海軍 F/A-XX 戰機計畫，未來國防訂單可望持續挹注成長動能。

服務業務方面，第一季營收達 53.7 億美元，營運收入小幅成長，但受出售高獲利子公司 Jeppesen 影響，營業利潤率略為下滑至 18.1%。

圖：波音財報

波音表示，隨著產能提升與交機穩定，公司預期 2026 年可實現 10 億至 30 億美元自由現金流，並持續改善財務體質。不過，公司也已將商用飛機部門轉為正利潤的時程延後至 2027 年。