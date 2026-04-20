鉅亨網編譯段智恆 2026-04-20 21:00

《彭博》報導，中國國家主席習近平周一 (20 日) 與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼 (Mohammed bin Salman) 通話時，呼籲中東衝突各方立即停火，並強調應恢復荷姆茲海峽正常通行，以維護區域與全球利益。

習近平致電沙國王儲 呼籲停火並維持荷姆茲航道開放(圖：REUTERS/TPG)

中國外交部聲明指出，習近平在通話中表示，中方支持「立即且全面停火」，並支持一切促進和平的努力，主張透過政治與外交途徑解決爭端。他同時強調，荷姆茲海峽應維持正常航運秩序，這符合區域國家與國際社會的共同利益。

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習近平並表示，中方支持中東國家「掌握自身未來與命運」。相關說法與美國總統川普過去對伊朗民眾的談話有所呼應。川普在戰事初期曾呼籲伊朗人民「掌握自身命運」，顯示各方在政治表述上出現相似語調。

這番談話延續習近平上周針對伊朗戰事的首次公開評論。當時他在會見西班牙總理桑切斯時警告，當前國際秩序正「走向動盪與失序」，並表示中國將在中東局勢中發揮建設性作用。

不過，過去週末局勢進一步升溫，美國持續對荷姆茲海峽實施封鎖，並扣押一艘伊朗船隻，讓原本脆弱的停火談判前景更加不明朗。川普亦警告，若無法達成協議，將對伊朗採取更強烈行動，加劇區域緊張。