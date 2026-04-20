search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

習近平致電沙國王儲 呼籲停火並維持荷姆茲航道開放

鉅亨網編譯段智恆

《彭博》報導，中國國家主席習近平周一 (20 日) 與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼 (Mohammed bin Salman) 通話時，呼籲中東衝突各方立即停火，並強調應恢復荷姆茲海峽正常通行，以維護區域與全球利益。

cover image of news article
習近平致電沙國王儲 呼籲停火並維持荷姆茲航道開放(圖：REUTERS/TPG)

中國外交部聲明指出，習近平在通話中表示，中方支持「立即且全面停火」，並支持一切促進和平的努力，主張透過政治與外交途徑解決爭端。他同時強調，荷姆茲海峽應維持正常航運秩序，這符合區域國家與國際社會的共同利益。


習近平並表示，中方支持中東國家「掌握自身未來與命運」。相關說法與美國總統川普過去對伊朗民眾的談話有所呼應。川普在戰事初期曾呼籲伊朗人民「掌握自身命運」，顯示各方在政治表述上出現相似語調。

這番談話延續習近平上周針對伊朗戰事的首次公開評論。當時他在會見西班牙總理桑切斯時警告，當前國際秩序正「走向動盪與失序」，並表示中國將在中東局勢中發揮建設性作用。

不過，過去週末局勢進一步升溫，美國持續對荷姆茲海峽實施封鎖，並扣押一艘伊朗船隻，讓原本脆弱的停火談判前景更加不明朗。川普亦警告，若無法達成協議，將對伊朗採取更強烈行動，加劇區域緊張。

在美方未鬆綁封鎖的情況下，伊朗已撤回先前重啟海峽通行的決定，目前荷姆茲海峽幾乎處於封閉狀態，進一步惡化全球供應壓力，並推升國際油價。


文章標籤

中國習近平川普伊朗沙烏地阿拉伯荷姆茲海峽荷莫茲停火油價石油原油期貨戰爭中東航運封鎖外交供應能源產業TOP

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數98.2510.16%
ICE布蘭特原油期貨%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty