鉅亨網編譯段智恆 2026-04-20 19:30

特斯拉 (TSLA-US) 將於本周三 (22 日) 美股盤後公布最新財報，隨著電動車本業獲利能力下滑、監管積分收益減弱，市場預期其能源事業將成為支撐整體表現的關鍵動能。分析指出，能源儲存業務成長快速、獲利能力較高，有望在短期內填補汽車業務疲弱帶來的壓力。

〈財報前瞻〉特斯拉轉型壓力浮現 能源業務恐難撐住本業疲弱(圖：REUTERS/TPG)

執行長馬斯克正積極推動公司轉型，投入機器人與自駕技術發展。不過，相關投資成本高昂，預估今年資本支出將達 200 億美元，並可能導致公司出現近兩年來首次單季現金流為負的情況。

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能源業務崛起 成長與獲利雙優於汽車

在電動車市場競爭加劇、價格壓力上升之際，特斯拉汽車業務毛利率已自高點回落。同時，過去帶來高利潤的監管積分收入，隨著美國政策調整而明顯減少，削弱整體獲利結構。

相較之下，能源事業表現亮眼，主要受惠於資料中心對大型儲能系統需求快速成長。分析指出，該業務成長速度較快，且獲利能力約為汽車業務的兩倍。

市場預估，特斯拉能源部門 2026 年營收將達約 183 億美元，高於 2025 年的 128 億美元；毛利預估約 53 億美元，毛利率維持在約 29% 水準。全年來看，能源業務營收占比可望達總營收約五分之一。

以本次財報來看，分析師預期能源業務單季營收將年增 25%，優於汽車業務的 12% 與服務業務的 23%。不過，由於資本支出擴大，市場預估單季現金流將流出約 14.4 億美元。

大型儲能系統帶動結構轉變 但挑戰仍存

儘管能源業務成長動能強勁，但短期表現仍具波動性。分析人士指出，該業務屬於大型專案導向，季度表現可能不穩定，需觀察後續財報說明以判斷趨勢。

2026 年第一季，特斯拉儲能部署量為 8.8 吉瓦時，年減 15%。不過，由於公司策略轉向高利潤產品，營收仍有望成長。

其中，大型公用事業級儲能系統 (Megapack) 占比持續提升，帶動整體獲利能力改善。相較之下，住宅用 Powerwall 或低價系統貢獻較低。

分析師指出，能源儲存業務目前確實在一定程度上緩解汽車業務與監管積分下滑帶來的壓力，但規模仍不足以完全抵銷雙重衝擊，整體仍處於「成長方向正確，但體量不足」的階段。