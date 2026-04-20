鉅亨網編譯段智恆 2026-04-20 20:00

根據《路透》周一 (20 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 長期在美國幾乎未繳聯邦所得稅，除過去虧損與綠能稅收優惠外，一項未曾公開揭露的海外財務安排，可能協助公司在近年節省數億美元稅負。分析指出，透過荷蘭與新加坡子公司之間的利潤配置，特斯拉近年累計約 180 億美元利潤未在當地課稅，並可能因此減少逾 4 億美元的美國稅負。

根據特斯拉今年 1 月提交給美國監管機構的年報，公司 2025 年聯邦稅負為零。事實上，在過去 20 年中，特斯拉僅有一年預估需繳納聯邦稅，儘管同期在美國累計營收達 2640 億美元。公司過去長期虧損所帶來的扣抵，以及聯邦政府提供的綠能稅收優惠，被視為稅負偏低的主要原因。

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不過，《路透》檢視特斯拉及其海外子公司申報文件後發現，另有一項關鍵機制來自跨國企業常見的「利潤轉移」安排。報導指出，特斯拉將部分利潤透過設於荷蘭與新加坡的結構進行配置，使相關收益未在當地課稅，亦避免回流美國後被課徵較高稅率。

利潤轉移架構運作 180 億美元未在當地課稅

文件顯示，新加坡子公司 Tesla Motors Singapore Holdings 在 2023 年至 2025 年初期間，自荷蘭單位 TM International 取得約 180 億美元利潤。該荷蘭單位登記為「非居民合夥企業」，不需申報財報或繳納當地稅負，且未列出員工資料。

新加坡方面則顯示，該子公司對來自該合夥企業的收益亦未被課稅。文件並未揭露相關利潤來源、運作方式或與其他製造與銷售單位之間的交易細節。

多位稅務專家指出，此類架構通常與智慧財產權配置有關。特斯拉早在 2015 年即曾揭露，與海外子公司建立所謂「成本分攤協議」，可能將部分原本應在美國課稅的收益，轉移至低稅負地區。

專家認為，上述荷蘭與新加坡結構主要作為資金流通管道，其存在目的在於將利潤移往低稅率司法管轄區。儘管此類操作具爭議性，但在現行國際稅制下，為跨國企業常見做法。

美國稅負長期偏低 近年結構可能出現變化

根據申報資料，自成立以來，特斯拉累計海外稅負約 64 億美元，遠高於其在美國唯一一次申報的 4800 萬美元稅額。即便美國市場長期占公司營收約一半，相關稅負仍顯著低於海外。

不過，最新年報顯示，特斯拉 2025 年逾九成全球利潤來自美國，明顯高於過去五年平均約 27% 的水準。文件未說明此一變化原因，也未揭露是否已調整既有海外結構。

稅務專家推測，該變化可能反映公司已調整部分海外安排，但目前尚無法確認是否影響近期收益配置。

《路透》指出，即便相關架構未來有所變動，過去數年累積的利潤轉移，仍可能已為特斯拉節省至少 4 億美元美國稅負。該估算基於 21% 的企業稅率，以及公司持續獲利與尚未使用的稅收抵減。