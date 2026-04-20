鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-20 21:38

美股主要指數周一 (20 日) 開盤走低，延續近期漲多後震盪格局。市場焦點轉向美伊衝突升溫，在荷姆茲海峽緊張局勢加劇、油價上漲壓力下，投資人情緒轉趨審慎，壓抑風險資產表現。

截稿前，道瓊工業指數漲近 10 點或近 0.03%，那斯達克綜合指數跌近 50 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.1%。台積電 ADR 跌近 1.1%。

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中東局勢再度升溫，荷姆茲海峽通行受阻引發能源供應疑慮，推升國際油價走高，也帶動全球市場出現避險情緒。美股主要指數盤前走弱，標普 500 指數期貨下跌約 0.4%，歐洲股市同步下挫約 1%，美債殖利率則全面走高。

布蘭特原油價格上漲 4.8%，逼近每桶 95 美元，此前美國海軍在荷姆茲海峽首次扣押伊朗船隻，加劇地緣政治緊張。伊朗原先宣布允許船隻通行，但不到 24 小時即再度暫停航運，使市場對停火談判前景轉趨保守。

市場避險情緒升溫下，美國 10 年期公債殖利率小幅上升至 4.26%，美元走強，黃金則回落至每盎司 4800 美元附近。科技股在前一波反彈後出現整理，「七巨頭」自 3 月 30 日低點以來累計上漲約 20%，但週一盤前 Meta 與輝達均下跌約 1%。

油價飆升衝擊市場情緒 停火談判前景轉趨不明

市場此前已收復中東戰事帶來的跌幅，但周末局勢反覆，使樂觀情緒降溫。伊朗對是否派遣代表前往巴基斯坦進行第二輪談判態度搖擺，加上停火期限將近，市場波動可能持續升高。

市場人士認為，儘管短期內談判仍具壓力，但在核計畫與荷姆茲海峽控制權等關鍵議題上，各方分歧仍大。法國巴黎銀行財富管理投資長指出，週末發展雖削弱市場樂觀情緒，但並未完全破壞對短期內達成協議的預期，市場仍預期能源供應最終將恢復正常。

財報季表現強勁 市場焦點仍回歸地緣政治

另一方面，美股財報季開局強勁。根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 統計，目前已公布財報的標普 500 企業，整體獲利較市場預期高出約 11%。多家機構指出，企業獲利動能將支撐市場，但漲勢仍集中於少數大型科技股。

高盛策略師表示，正向獲利修正支撐股市表現，但帶動行情的族群仍偏集中。摩根士丹利則指出，初步財報顯示企業獲利復甦趨勢仍在。

本周市場焦點亦包括聯準會 (Fed) 理事提名人華許 (Kevin Warsh) 參議院聽證會，其對利率政策的立場將受到關注。目前市場預期 Fed 於年底前降息機率約 50%，若政策訊號轉向寬鬆，短天期公債需求可能進一步升溫。

市場人士指出，儘管財報提供基本面支撐，但短期市場走勢仍將由地緣政治主導，一旦停火協議達成，市場焦點才可能重新回到企業獲利表現。

截至台北時間周一（20 日）21 時許：

焦點個股：

邁威爾 (MRVL-US) 早盤股價上漲 4.70%，至每股 146.25 美元

邁威爾科技 (Marvell Technology) 與博通 (AVGO-US) 股價走勢分歧。市場傳出邁威爾正與 Google(GOOGL-US)洽談開發兩款新 AI 晶片，帶動股價盤前大漲逾 7%；不過，近期已同意生產 Google 未來 AI 晶片版本的博通，股價則下跌近 1.5%。

美國航空 (AAL-US) 早盤股價下跌 2.97%，至每股 12.40 美元

Coinbase(COIN-US) 早盤股價下跌 2.63%，至每股 200.90 美元

加密貨幣概念股走弱。比特幣周末一度下跌逾 4%，雖然周一交易時段收復部分跌幅、重返 7.5 萬美元上方，但相關個股仍承壓。羅賓漢 (Robinhood)(HOOD-US) 與 Coinbase 均下跌逾 2%，比特幣儲備公司 Strategy(MSTR-US)下跌近 2.5%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：