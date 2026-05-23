鉅亨網新聞中心 2026-05-23 19:00

全球投資者正以前所未有的力道出清美國公債，提前替甫於週五（22 日）就任的聯準會新主席華許（Kevin Warsh）按下「升息鍵」。

美國財政部最新數據顯示，今年 3 月，外國投資者單月減持美債規模高達 1,384 億美元，日本、中國、土耳其等主要持債國相繼大幅拋售。

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與此同時，美國 10 年期公債殖利率本週升至 4.6%，30 年期一度突破 5.2%，創 2007 年以來新高。

根據芝商所（CME）聯準會觀察工具，市場預期聯準會年內升息機率已逼近 70%。

美國財政部數據顯示，今年 3 月外國投資者整體持有美債規模，從 2 月的 9.49 兆美元驟降至 9.35 兆美元，單月縮水約 1,384 億美元。

其中，美債最大持有國日本單月減持 477 億美元，持倉降至 1.19 兆美元；第三大持有國中國則減持約 410 億美元，持倉跌至 6,523 億美元，創下 2008 年以來最低水準。

減持力道最為劇烈的，則是土耳其。為穩定本幣里拉匯率，土耳其幾乎清空美債持倉，從 2 月的 160 億美元驟降至僅剩 18 億美元，降幅逾 88%。

值得注意的是，此波拋售不僅來自新興市場，海外官方儲備機構同樣大舉撤退。數據顯示，3 月海外官方儲備持有的美國公債規模環比下降 1,087 億美元，占當月美債持有量降幅的近八成。

殖利率飆升 債市已為升息定價

外資大規模出走，直接推動美債殖利率急速攀升。

本週，美國 10 年期公債殖利率升至 4.6%；30 年期殖利率一度突破 5.2%，對貨幣政策最為敏感的 2 年期殖利率，更突破 3.75% 的目標利率上限，飆升至 4% 以上。

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 直言，殖利率的飆升清楚表明，市場認為當前利率水準不足以遏制通膨，聯準會可能不得不採取升息行動。

加拿大皇家銀行藍灣資產管理公司首席投資長 Mark Dowding 分析指出，「利率預期發生轉向，直接推動美債乃至全球債券殖利率上行。許多海外投資者主動減持美元資產，這可能在未來一個季度繼續對美債構成壓力。」

升息派抬頭 「超級鴿派」也轉向

債市的警報聲，正在聯準會內部引發連鎖反應。

聯準會 4 月貨幣政策會議紀要顯示，本次會議出現 4 張反對票，為 1992 年以來最多，其中 3 位地區聯準會主席主張為升息保留空間。

多數與會官員也強調，若通膨持續高於 2% 目標，「適度收緊政策可能是必要的」。

向來被視為「超級鴿派」的聯準會理事沃勒（Christopher Waller）於 22 日突然轉向，表態支持刪除政策聲明中的「寬鬆傾向」措辭，並指出下一步升息與降息的可能性相當。此舉被市場解讀為聯準會內部政策風向的重大轉變。

不過，他也強調，刪除「降息偏向」並不意味著「近期應考慮加息」，只有當通膨預期「失去錨定」時，聯準會才可能考慮升息。

牛津經濟研究院全球首席經濟學家 Ryan Sweet 指出，「市場預期未來一年內將有一次 25 個基點的升息，但聯準會內部主流傾向仍是盡量觀望、延後行動。」

美債拋售潮的背後，是持續惡化的通膨數據。美國勞工統計局公布，4 月消費者物價指數（CPI）年增 3.8%，高於市場預期，創下 2023 年 5 月以來最高紀錄；生產者物價指數（PPI）年增 6.0%，為 2022 年 12 月以來最大漲幅，能源價格是主要推手。