瘦身還在繼續！Honeywell出售PSS業務 14億美元入袋
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周一 (20 日) 報導，漢威聯合 (Honeywell)(HON-US) 持續推動業務重整，宣布將旗下生產力解決方案與服務 (Productivity Solutions and Services，PSS) 事業，以約 14 億美元出售給工業製造商 Brady。此舉為公司分拆與資產重組計畫的一環，交易預計於今年下半年完成。
PSS 業務主要提供行動電腦、條碼掃描器與列印解決方案，應用於物流市場。該部門 2025 年營收約 11 億美元，為漢威聯合非核心事業之一。公司早在去年 7 月即表示，正評估包括 PSS 在內的部分業務戰略選項，並委由投資銀行 Centerview Partners 擔任財務顧問。
對 Brady 而言，此次收購為歷來最大規模交易。總部位於美國密爾瓦基的 Brady，主要生產用於識別與保護人員、產品與場所的相關設備，上一財年營收約 15 億美元。市場預期，此筆交易將有助其擴大在工業與物流解決方案領域的布局。
漢威聯合近年積極透過出售與分拆業務，調整公司結構。該公司計劃於 2026 年第三季完成自動化與航太事業分拆，並已於 2025 年 10 月將化學業務分拆為 Solstice Advanced Materials。
除出售資產外，漢威聯合亦同步推動併購擴張。今年 2 月，公司調降對英國莊信萬豐集團 (Johnson Matthey) 催化技術部門的收購價格，以確保交易順利完成，最終以 13.25 億英鎊 (約 17.9 億美元) 成交，低於原先約 18 億英鎊的出價。
此外，另一項正在進行戰略檢討的倉儲與工作流程解決方案 (WWS) 業務，主要服務運輸、倉儲與物流市場，2024 年營收接近 10 億美元。知情人士透露，漢威聯合目前仍與多方洽談該業務出售事宜，顯示公司重整計畫仍持續推進。
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