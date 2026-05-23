鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-23 14:30

《CNBC》週五 (22 日) 報導，美國政府日前宣布入股 9 家量子科技公司後，市場開始關注下一波可能納入投資名單的企業。預測市場平台 Kalshi 交易數據顯示，已有三家美企成為市場押注的下一波「國家隊」熱門人選。

川普政府週四 (21 日) 宣布取得包括國際商業機器公司 IBM (IBM-US) 在內共 9 家量子企業股權，延續近年擴大持有民間企業股份的政策方向，也帶動量子概念股全面走揚。

‌



Kalshi 數據顯示，交易員目前預估 IonQ (IONQ-US) 今年獲得美國政府持股的機率約為 32%，排名居首。雖然 IonQ 未被納入本次量子企業名單，但消息公布後股價仍大漲逾 12%，週五再續漲超過 7%。

排名第二的是私人國防科技公司 Anduril Industries，市場給予其獲得政府投資機率約 31%。

Anduril 總部位於加州，由創辦人 Palmer Luckey 創立，公司近期完成新一輪融資後估值倍增至 610 億美元。由於其近年積極參與川普政府推動的「金穹」(Golden Dome) 飛彈防禦系統規畫，被視為具備政策受惠優勢。

(圖片：shutterstock)

受 AI 基礎建設擴張與記憶體供應吃緊帶動，美光科技 (MU-US) 股價 2026 年以來已大漲超過 160%，成為 AI 記憶體熱潮最大受惠者之一。

Kalshi 表示，相關預測合約只有在企業或政府機構正式公告確認後，才會結算為「是」。