鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-23 16:10

美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 本週發布最新報告警告，隨著 SpaceX、OpenAI 及 Anthropic 三家科技巨頭相繼籌備上市，美股科技板塊在基準指數中的權重恐將突破約 48% 的歷史臨界值，一舉超越 1920 年代咆哮年代、1970 年代漂亮 50、1980 年代日本資產泡沫，以及 1990 年代網路泡沫等重大歷史泡沫時期的集中度峰值。

根據最新消息，馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX 已正式披露招股說明書，預計最快於 6 月第二週率先完成公開募股；ChatGPT 開發商 OpenAI 則力爭於今年 9 月上市，時程較市場原先預期大幅提前；生成式 AI 競爭對手 Anthropic 則最早可能跟進於 10 月尋求掛牌。

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目前，科技板塊已佔標普 500 指數逾 44% 的權重。Hartnett 直言當前市場氛圍「強勁的價格走勢、散戶狂熱、波動率低迷…… 泡沫氣息濃厚」。

他並警告，一旦上述三家公司完成上市，與現有 AI 巨頭疊加計算，市場集中度將輕易突破歷史所有已知泡沫的高峰水準。

集中度持續攀升，對資產管理機構形成直接壓力。受風險管理規範約束，許多法人投資者無法在投資組合中完全追蹤科技板塊的實際權重，被動承受追蹤誤差擴大的風險。

此外，指數過度向科技傾斜，也可能遮蔽市場內部的結構性隱憂。消費與金融等與實體經濟連動更為緊密的板塊，其潛在弱勢極可能被科技股強勢所掩蓋，導致整體市場的風險評估嚴重失真。

Hartnett 梳理歷史案例指出，沙烏地阿拉伯的國家石油公司沙烏地阿美與 Meta(META-US) 的上市，事後證明對大盤走勢影響有限；然而在部分「頂部特徵」明顯的案例中，如 Visa(V-US) 與友邦保險掛牌後的 9 至 12 個月內，整體市場表現反而走低。

這一歷史規律顯示，超級 IPO 本身未必是市場崩盤的直接觸發點，但往往與階段性頂部相伴而生，對市場時機判斷具有一定的參考意義。

Hartnett 明確點出，債券殖利率急升是歷次繁榮走向終結的共同路徑，並以道富旗下兩檔 ETF 作為觀察指標：生物科技 ETF 若跌至 120 美元，代表債市衝擊正在顯現；零售股 ETF 若升至 85 美元，則意味著壓力暫獲緩解。

在政策面，Hartnett 預估，在未來數月 CPI 升至 4% 至 5% 之前，實質性的政策緊縮不會提前到來。

他同時指出，在歷史性 IPO 正式落地之前，市場參與者不會輕易削減多頭部位，這在一定程度上解釋了當前極度樂觀情緒的韌性，也意味著潛在的調整風險正持續積累而非釋放。

此番三家公司集中上市，發生在科技 IPO 市場歷經漫長沉寂之後。自 2021 年以來，市場始終未能迎來真正意義上的新一輪繁榮，規模堪比此次三家公司的上市案例更是從未出現過。

業界普遍認為，AI 晶片公司 Cerebras (CBRS-US) 近期的強勁市場表現，已在投資人之間醞釀出一定的積極情緒，為本輪上市潮奠定鋪墊。